Кабмин намерен с 1 апреля 2022 г. прекратить приватизацию облэнерго и передать их в Минэнерго

Кабинет министров с 1 апреля 2022 года намерен прекратить приватизацию принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

Как следует из проекта распоряжения, включенного в повестку дня заседания правительства в среду, предлагается исключить из перечня большой приватизации, утвержденного распоряжением Кабмина №36-р от 16 января 2019 года, пакеты акций ОАО "Тернопольоблэнерго" (50,999%), ПАО "Запорожьеоблэнерго" (60,2475%), АО "Харьковоблэнерго" (65,001%), АО "Николаевоблэнерго" (70%), АО "Хмельникоблэнерго" (70,0089%).

Согласно проекту, Фонд госимущества со своей стороны должен предпринять меры по прекращению приватизации неконтрольных пакетов еще трех облэнерго – ПАО "Черкассыоблэнерго" (46%), АО "Сумыоблэнерго" и АО "ДТЭК Одесские сети" (оба – по 25%).

Помимо этого, АО "Хмельницкоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Черкасыоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго" должны обеспечить отчуждение принадлежащих им долей в уставных капиталах компаний-поставщиков э/э – ООО "Хмельницкэнергосбыт", "Тернопольэлектроснаб", "Запорожьеэлектроснабжение", "Черкассыэнергосбыт", "Николаевская элекропоставляющая компания".

Министерству экономики с ФГИ надлежит подготовить и передать Кабмину проект решения о передачи облэнерго в управление Министерства энергетики, в частности после завершения процесса отчуждения поставщиков в части из них.

Взамен снятых с приватизации облэнерго Фонд госимущества должен подготовить дополнительные предложения по приватизации в 2022-2024 гг. для обеспечения поступлений в бюджет.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2022 года, кроме пунктов, предусматривающих отчуждение поставщиков, а также обязательства ФГИ относительно дополнительных перечней приватизации, которые начинают действовать с момента публикации распоряжения.

В пояснительной записке сказано, что проект разработан во исполнение указа президента №452 от 28 августа, которым введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах по нейтрализации угроз в энергосфере.

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