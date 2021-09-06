Экономика

09:50 06.09.2021

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

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Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Инициатива главы компании Rozetka Владислава Чечеткина выделить 1 млн грн на восстановление пострадавшего вечером 3 сентября от пожара костела Св. Николая в Киеве за выходные дни нашла поддержку со стороны уже свыше 20 других компаний, их владельцев и руководителей.

О готовности выделить по 1 млн грн вслед за Чечеткиным заявили, в частности, SD Capital и Альфа-Банк, чьи офисы расположены прямо напротив костела, Monobank, ПУМБ, ПриватБанк и Райффайзен Банк (все - Киев).

К ним присоединились Ajax Systems, SAGA Development, "Нова Пошта", Dragon Capital, Taryan Group, Arricano, бизнес-центры "Форум" и вездеходы "Шерп".

Помимо этого, о выделении по 1 млн грн заявили ENSO, группа компаний "Автострада", "Эпицентр К", Quarter Partners и девелоперская компания UDP, Blackshield Capital, Smile Development, Евгений Черняк.

Медицинская лаборатория "Дила" сообщила о намерении предоставить 0,5 млн грн, Айбокс Банк – 1,78 млн грн, а президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов уже перечислил 0,1 млн грн.

Пожар в костеле Св. Николая возник вечером 3 сентября. По информации ГСЧС, в 22.40 он был локализован, в 23.26 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС. Огонь повредил орган, внутреннюю отделку костела. Упала люстра.

"Мы понимаем, что полное восстановление костела стоить десятки миллионов гривень. Так же, как и восстановление органа", – сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, опубликовав счет Национального дома органной и камерной музыки, куда можно перечислять деньги на эти цели.

Теги: #костел #поддержка #святой_николай #бизнес
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