ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

Подземные хранилища газа ( ПХГ) Украины будут востребованы даже в случае сценария "нулевого" транзита, и не потребуют значительной оптимизации их инфраструктуры в отличие от линейной части ГТС, сообщил глава АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома журналистам на пресс-конференции.

"Когда мы говорим о таком сценарии - он в меньшей мере технологически касается ПХГ... Я не соглашусь, что у нас будут пустые ПХГ. Я считаю, что мы будем вынуждены более активно их использовать, и делать большие запасы для гарантии прохождения и отопительного сезона, и стабильного обеспечения украинских потребителей", - сказал глава УТГ.

По его словам, оператор ПХГ готовится к разным сценариям своей работы, и сможет легко приспособиться к соответствующей работе оператора ГТС Украины.

"Украинские ПХГ с точки зрения транзита являются балансирующим механизмом. Если транзита нет, то они как та аккумуляторная батарейка, которая может хранить и отдавать, когда это необходимо. Не исчезнет потребность в хранилищах в случае уменьшения транзита, их значимость даже повысится", - пояснил Перелома.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).