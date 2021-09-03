Экономика

02:19 03.09.2021

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

2 мин читать
ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

Подземные хранилища газа ( ПХГ) Украины будут востребованы даже в случае сценария "нулевого" транзита, и не потребуют значительной оптимизации их инфраструктуры в отличие от линейной части ГТС, сообщил глава АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома журналистам на пресс-конференции.

"Когда мы говорим о таком сценарии - он в меньшей мере технологически касается ПХГ... Я не соглашусь, что у нас будут пустые ПХГ. Я считаю, что мы будем вынуждены более активно их использовать, и делать большие запасы для гарантии прохождения и отопительного сезона, и стабильного обеспечения украинских потребителей", - сказал глава УТГ.

По его словам, оператор ПХГ готовится к разным сценариям своей работы, и сможет легко приспособиться к соответствующей работе оператора ГТС Украины.

"Украинские ПХГ с точки зрения транзита являются балансирующим механизмом. Если транзита нет, то они как та аккумуляторная батарейка, которая может хранить и отдавать, когда это необходимо. Не исчезнет потребность в хранилищах в случае уменьшения транзита, их значимость даже повысится", - пояснил Перелома.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #востребованность #украина #пхг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:16 03.09.2021
Для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон, но США готовы участвовать в переговорах

Для расширения "Нормандского формата" необходимо согласие всех сторон, но США готовы участвовать в переговорах

00:29 03.09.2021
Зеленский обсудил с гендиректором "Apple" перепись населения и украинизацию персонального помощника Siri

Зеленский обсудил с гендиректором "Apple" перепись населения и украинизацию персонального помощника Siri

23:52 02.09.2021
Зеленский надеется, что динамика развития компании "Apple" в Украине и темпы ее цифровизации помогут создать историю успеха этой компании в стране

Зеленский надеется, что динамика развития компании "Apple" в Украине и темпы ее цифровизации помогут создать историю успеха этой компании в стране

22:28 02.09.2021
Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждалась

22:07 02.09.2021
Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

21:43 02.09.2021
Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы

Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы

21:20 02.09.2021
Экс-глава ПриватБанка Дубилет просит МВД удалить размещенную о нем информацию на их сайте

Экс-глава ПриватБанка Дубилет просит МВД удалить размещенную о нем информацию на их сайте

18:18 02.09.2021
США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

США предоставят еще $45 млн Украине на гуманитарные нужды

12:07 02.09.2021
Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

10:19 02.09.2021
Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины – Кулеба

Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

ПОСЛЕДНЕЕ

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения - Минфин

Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

Кучма: мы ввели гривню, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, но ее можно было ввести на год раньше

Хозсуд Киева обязал "Укргазвыдобування" проинформировать о себестоимости газа по иску "Киевтеплоэнерго"

Госинспекция архитектуры набрала необходимый для запуска минимум сотрудников

НБУ планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА