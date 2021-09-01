Экономика

17:04 01.09.2021

"Укроборонпром" и американские оборонные компании подписали три соглашения о сотрудничестве на $2,5 млрд

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"Укроборонпром" и американские оборонные компании подписали три соглашения о сотрудничестве на $2,5 млрд

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита в США провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, стороны достигли договоренностей о сотрудничестве и подписали три соглашения на общую сумму $2,5 млрд.

Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", были проведены переговоры с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли.

"Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организацию исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса - это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - сказано в сообщении.

Также "Укроборонпром" будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий.

Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украине, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Кроме того, были подписаны соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции Global Ordnance и с международной компанией Day & Zimmermann Lone Star Llc. Последнее соглашение касается разработки проектов по модернизации и создания новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - отметил Гусев.

Теги: #укроборонпром #сша #соглашения
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