В Днепропетровской обл. перешли "за экватор" работы на строительстве объезда г. Днепр и дороги Н-31

В Днепропетровской области перешли "за экватор" работы на строительстве двух трасс - объезда города Днепр и дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, которая прокладывается в обход населенных пунктов Петриковской и Царичанской громад, сообщается на сайте местной ОГА.

"В регионе строят две новые дороги. Одну из них - в объезд областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзита", - цитирует пресс-служба главу ОГА Валентина Резниченко.

Планируется, что трасса Н-31 станет самым коротким и оптимальным путем из Днепра в Киев.

Обе дороги входят в президентскую программу "Большое строительство".

Отмечается, что на объездной дороге в обход Днепра протяженностью 7 км в настоящее время основные усилия сосредоточены на обустройстве двухуровневой развязки на пересечении трассы с дорогой в аэропорт. Ожидаемая нагрузка - 9,5 тыс. машин в сутки. Работы находятся на завершающей стадии, на очереди - укладка асфальта.

Тем временем на участке обхода Днепра возле Южного моста строители делают основу из земляного полотна и обустраивают дорожную одежду.