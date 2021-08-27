Экономика

14:54 27.08.2021

"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", считают в ЕС - газета

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"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток 2", считают в ЕС - газета

В ЕС считают, что оператору "Северного потока 2" - 100-процентному дочернему обществу "Газпрома" Nord Stream 2 AG, возможно, придется продать объект, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

"Северный поток 2" уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на "Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора". Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна. У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы - пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии (Еврокомиссии - ИФ), которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены", - пишет издание в пятницу.

"От продажи газопровода никуда не деться, говорят там", - указывается в статье.

В минувшую среду суд в Дюссельдорфе решил не освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС. Таким образом, суд отклонил апелляцию компании-оператора газопровода на решение немецкого регулятора, Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur.

Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Положение директивы ЕС о разделении компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих, означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

У акционерного общества есть возможность оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде ФРГ.

Теги: #ес #северный_поток_2 #газпром
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