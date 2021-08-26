"Укрзализныця" в конце сентября может объявить открытый международный тендер на закупку поездов для City Express

АО "Укрзализныця" (УЗ) в конце сентября планирует объявить открытый международный тендер на закупку подвижного состава для проекта City Express, сообщил и. о. главы правления УЗ Александр Камышин.

"В феврале президент (Владимир Зеленский – ИФ) анонсировал проект City Express в Киеве, Днепре и Харькове. УЗ активизировала работу в этом направлении. Мы сегодня проектируем станции, заканчиваем ТЭО проекта и техзадания на закупку подвижного состава для Киевского узла. В ближайшее время разошлем техзадания всем украинским и международным потенциальным участникам закупки подвижного состава. В конце сентября планируем объявить открытый международный тендер, где будем рады видеть и Stadler, и других готовых поставщиков подвижного состава", - сказал он в ходе презентации пятивагонного электропоезда Stadler Flirt швейцарской компании Stadler в четверг.

Камышин рассказал, что Stadler Flirt в Украине тестируется уже неделю.

"Нам важно понять, насколько хороши технические и сервисные показатели этого поезда. Мы будем тестировать его еще несколько недель. Полагаю, украинцы достойны поезда такого уровня", - отменил и.о. главы УЗ.

По словам генерального директора Stadler Rail Group Петера Шпулера, к настоящему времени компания уже продала около 2 тыс. ед. Stadler Flirt.

Stadler Flirt– семейство пассажирских электро- и дизель-поездов производства швейцарской компании Stadler Rail AG. FLIRT – аббревиатура (Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug - нем., в переводе - скоростной легкий инновационный региональный поезд). Первый поезд был разработан и поставлен в 2004 году. Максимальная скорость поезда - 160-200 км/ч.