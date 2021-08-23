Юрий Витренко: этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита газа из РФ через Украину на долгую перспективу

НАК "Нафтогаз Украины" настаивает на бронировании мощностей украинской газотранспортной системы европейскими компаниями на долгую перспективу уже этой осенью, в то же время "Нафтогаз" готов к продолжению транзитного контракта с Газпромом после 2024 года, заявил глава правления компании Юрий Витренко.

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока - 2» - это угроза прекращения транспортировки газа через Украину, что будет означать значительно более высокий риск полномасштабного военного вторжения Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранения физических объемов транзита как один из предохранителей этого », - сказал Витренко, которого цитирует в понедельник пресс-служба НАК.

Витренко заверил в надежности и конкурентоспособности украинской ГТС отношению к другим газопроводам, включая «Северный поток - 2».

«С одной стороны мы настаиваем, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на долгую перспективу. В дополнение к контрактам с европейскими компаниями мы готовы продолжать и текущий контракт с Газпромом. Речь не идет о его прекращении прямо сейчас. Речь идет о том, что после 2024 и Газпром может тоже бронировать мощности для транзита через Украину », - отметил глава "Нафтогаза".

«То есть европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украина-Россия, бронируя мощности самостоятельно. Но Газпром, если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, может это делать через украинскую ГТС. Для этого для Газпрома никаких препятствий нет », - добавил Витренко.

Глава "Нафтогаза" также отметил открытость украинской стороны для участия международных партнеров в операторе газотранспортной системы. «То есть, условно говоря, консорциум с европейскими компаниями, американскими компаниями, который был бы оператором. Это идея достаточно привлекательна как для Украины, так и для европейских и американских партнеров. Но предпосылка того, чтобы был создан такой консорциум - это как раз бронирования мощностей со стороны европейских компаний », - сказал он.

Кроме того, Витренко отметил, что украинская сторона также рассматривает транзит как важный источник для финансирования трансформации энергетической отрасли Украины. «Украина получает от транзита газа достаточно большие ресурсы. У нас есть контракт до 2024 года, он Украины дает гарантированный доход в сумме 7,2 млрд долларов. И, соответственно, если транзит будет продлен, например, еще на 10 лет после 2024-го, это может Украины давать дополнительно 20 млрд долларов. То есть это значительный источник для финансирования того же «зеленого перехода», - заключил глава "Нафтогаза".