"Энергоатом" полностью подготовил ЦХОЯТ к эксплуатации, ожидает разрешения ГИЯРУ в ближайшие дни ‒ Котин

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) полностью готово к эксплуатации, осталось получить разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ), сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Все работы с нашей стороны завершены, заканчиваются технические процедуры на энергоблоках, также поучено разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), осталось получить разрешение ГИЯРУ. Его мы ожидаем в ближайшие дни", ‒ сказал Котин в ходе торжественного открытия ЦХОЯТ в зоне отчуждения в пятницу.

По его словам, в проект реализации ЦХОЯТ на данном этапе с начала строительства инвестировано около 6 млрд грн.

При этом Котин не допускает каких-то рисков с введением в работу хранилища. "Очень скоро мы начнем поставлять реальные контейнеры на ЦХОЯТ с ядерным топливом. Я не думаю, что у нас не получится по каким-то причинам это сделать", ‒ отметил он.

Глава НАЭК подчеркнул, что первые контейнеры поступят уже к концу года, согласно утвержденным графикам, которые предусматривают и определенный запас прочности на самих АЭС.

"Это 100%, что мы не будем везти их в РФ", ‒ резюмировал Котин.

Присутствовавший на открытии министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ЦХОЯТ является важнейшим проектом во многих аспектах, в первую очередь энергонезависимости от РФ.

"Речь идет о реальной независимости от России, одной из самих важных вещей, которые мы должны обеспечить", ‒ сказал министр.

Ранее министр энергетики анонсировал открытие ЦХОЯТ ориентировочно ко Дню Независимости Украины – 24 августа.

По его словам, с введением ЦХОЯТ "мы действительно экономим огромные средства – около $200 млн ежегодно на вывоз в РФ отработавшего ядерного топлива".

Кроме этого, Кабинет министров 11 августа утвердил Государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных атомных станций до 2025 года объемом ориентировочно 8,9 млрд грн, из которых собственные средства НАЭК "Энергоатом" – 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, – 1,38 млрд грн.

Средства привлекаются предприятием под государственные гарантии по кредитному договору от 27 декабря 2017 года с "Сентрал сторедж сейфти проджект траст" (США). Согласно документу, размер кредитования составляет до $250 млн со сроком возврата 20 лет, процентная ставка – 6,833% годовых. Погашение кредита осуществляется, начиная с четвертого года от даты выдачи (с мая 2021 года) ежеквартально ровными частями.

Целевое использование кредитных средств, в частности, - финансирование затрат по проекту запуска ЦХОЯТ. Возврат средств, а также процентов осуществляется за счет поступлений за отпущенную генкомпанией э/э в рамках утвержденного тарифа.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое до 2021 года вывозилось на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ с введением в эксплуатацию в 2001 году пристанционного хранилища ОЯТ сухого контейнерного типа не пользовалась лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000).