Экономика

13:00 19.08.2021

Цена газа в Европе падает на заявлении "Газпрома" о работе "Северного потока-2" уже в 2021 году

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Цена газа в Европе падает на заявлении "Газпрома" о работе "Северного потока-2" уже в 2021 году

Цена газа в Европе снижается на заявлении "Газпрома" о возможности запуска "Северного потока-2" уже в 2021 году.

Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился до $511 с $531 за тысячу кубометров.

Ранее в четверг "Газпром" заявил, что "по газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".

Фактор запуска "Северного потока-2" является главным для динамики газового рынка Европы в этом году.

Теги: #газ #северный_поток_2 #европа #цена
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