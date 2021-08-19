Цена газа в Европе падает на заявлении "Газпрома" о работе "Северного потока-2" уже в 2021 году

Цена газа в Европе снижается на заявлении "Газпрома" о возможности запуска "Северного потока-2" уже в 2021 году.

Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился до $511 с $531 за тысячу кубометров.

Ранее в четверг "Газпром" заявил, что "по газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".

Фактор запуска "Северного потока-2" является главным для динамики газового рынка Европы в этом году.