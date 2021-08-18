Экономика

18:49 18.08.2021

Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

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Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

Министерство энергетики Украины разработало и вынесло на общественное обсуждение законопроект "О реформировании угольной отрасли", которым предлагается списать задолженность государственных угледобывающих предприятий по социальным платежам на общую сумму 5,8 млрд грн.

Согласно обнародованному на сайте Минэнерго документу, в частности, на 1 мая 2021 года просроченная задолженность госшахт со штрафами и пеней по возмещению Пенсионному фонду расходов на выплату и доставку льготных пенсий составляет 3,6 млрд грн, по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – 1,717 млрд грн, по страховым взносам на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,403 млрд грн.

В министерстве отмечают, что из-за нехватки финансовых ресурсов госшахты не соблюдают установленные законом сроки уплаты начисленной заработной платы, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей, в результате чего накапливается значительная задолженность.

При этом наличие недоимки по единому взносу приводит к нарушению прав работников госшахт на социальную защиту, так как период, за который не оплачен единый взнос, не входит в их страховой стаж.

По мнению министерства, разрешение этой проблематики улучшит финансовое состояние угольных предприятий, а также позволит оптимизировать действующий механизм приватизации объектов для привлечения ими средств частных инвесторов на обновления основных фондов и наращивание добычи угля.

"В первую очередь, закон направлен на социальную защиту работников угледобывающих предприятий. Он обеспечит правильный расчет рабочего стажа и справедливое начисление пенсии шахтерам", - отметил заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

 

Теги: #госшахты #минэнерго #задолженность
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