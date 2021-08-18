Кабмин упростил госрегистрацию мощностей по производству кормов для животных

Кабинет министров принял постановление, упрощающее процедуру государственной регистрации мощностей по изготовлению кормов, а также предоставляющее операторам рынка свободный и бесплатный доступ к сведениям о кормовых материалах и свойствах кормов, сообщило Министерство экономики на сайте в среду.

"Наша цель - обеспечить правовую основу для изготовления, обращения и использования безопасных для потребления животными кормов. Принятый документ предоставляет операторам рынка бесплатный доступ к информации о свойствах кормов, которые они будут использовать при маркировке продукции", - отметила замминистра экономики Ирина Новикова, цитируемая в сообщении.

По ее данным, постановление вводит четкие требования для госрегистрации мощностей по производству кормов для животных и упрощает механизм выдачи разрешений для их эксплуатации Государственной службой по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Согласно пояснительной записке к документу, утвержден порядок выдачи, переоформления, выдачи дубликата и аннулирования эксплуатационного разрешения Госпродпотребслужбой на мощности по производству кормов; осуществлению их госрегистрации на любой стадии производства и/или обращения кормов; формирования и ведения Государственного каталога кормовых материалов и Госреестра о свойствах кормов для особых питательных целей.

Уточняется, что реализация этого постановления приблизит нормы украинского законодательства к существующим в ЕС, а также обеспечит имплементацию закона "О безопасности и гигиене кормов".