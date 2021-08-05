Экономика

16:06 05.08.2021

Зеленский подписал закон, освобождающий ВПЛ от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам

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Зеленский подписал закон, освобождающий ВПЛ от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил внесение изменений в закон Украины об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц относительно освобождения ВПЛ от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа (1646-ІХ), который Верховная Рада приняла 14 июля.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым.

"Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за ненадлежащее исполнение такими лицами из числа ВПО обязательств по кредитным договорам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.

Уточняется, что кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПО.

"Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается", - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займов, заключенных до 20 февраля 2014 года с ВПЛ из АР Крым и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года - для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО / ООС.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Теги: #впл #закон
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