Кабмин передал "Нафтогазу" шесть ТЭЦ

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду передал НАК "Нафтогаз Украины" пакеты акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

"Установить, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет все права акционера относительно акционерных обществ, в частности, относительно участия в общих собраниях акционеров, избрания членов наблюдательных советов", – в проекте соответствующего постановления правительства.

Согласно документу, Фонд госимущества Украины обязан обеспечить передачу "Нафтогазу" пакетов акций пяти ТЭЦ и целостного имущественного комплекса Северодонецкой теплоэлектроцентрали в недельный срок, а также провести оценку акций обществ, переданных в уставный капитал НАКа, в месячный срок.

Соответственно Министерство экономики в четырехмесячный срок должно внести на рассмотрение Кабинета министров проект решения относительно увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины".