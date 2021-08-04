Экономика

14:06 04.08.2021

Кабмин передал "Нафтогазу" шесть ТЭЦ

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Кабмин передал "Нафтогазу" шесть ТЭЦ

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду передал НАК "Нафтогаз Украины" пакеты акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

"Установить, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет все права акционера относительно акционерных обществ, в частности, относительно участия в общих собраниях акционеров, избрания членов наблюдательных советов", – в проекте соответствующего постановления правительства.

Согласно документу, Фонд госимущества Украины обязан обеспечить передачу "Нафтогазу" пакетов акций пяти ТЭЦ и целостного имущественного комплекса Северодонецкой теплоэлектроцентрали в недельный срок, а также провести оценку акций обществ, переданных в уставный капитал НАКа, в месячный срок.

Соответственно Министерство экономики в четырехмесячный срок должно внести на рассмотрение Кабинета министров проект решения относительно увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины".

 

Теги: #нафтогаз #тэц #кабмин
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