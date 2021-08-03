На строительство моста в Кременчуге прибывает техника из Турции, продолжаются геологоразведочные работы на воде - ОГА

В подготовительных работах перед началом строительства нового моста через Днепр в Кременчуге (Полтавская обл.) уже задействовано более 20 единиц техники и 70 человек; в город также продолжает прибывать строительная техника, которую месяц назад отправили из Стамбула: баржи, буксиры, различные краны, бульдозер, бетоносмесители и бурильная установка, сообщается на сайте Полтавской ОГА.

"Сейчас завершают монтировать городок, где будут жить рабочие, устанавливают площадку для цементного завода и для оборудования, которое ранее прибыло из Турции", - цитируется глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что в минувшую субботу на правом берегу Днепра уже завершились испытания экспериментальных буронабивных свай. В ходе испытаний проверялась их несущая способность и готовность будущих опор моста выдерживать нагрузки.

По данным главы ОГА, испытания прошли успешно. В настоящее время продолжаются геологоразведочные работы на воде, где работает баржа с буровой установкой.

К концу недели специалисты должны завершить проектирование, после чего в течение двух месяцев будет проводиться экспертиза.

"Далее переходим к непосредственному строительству моста", - добавил Синегубов.

Строительство нового моста в Кременчуге осуществляется в рамках президентской программы "Большое строительство".

По данным "Укравтодора", новый мост будут строить параллельно старому: он будет соединен с трассой Н-08 Борисполь-Мариуполь, Литературным переулком, Флотской улицей и Большой набережной. С ансамблем переходов он будет длиной более 3 км длиной. На нем планируется четыре полосы движения, по две в каждом направлении.

В свою очередь старый Крюковский мост планируют реконструировать и превратить в железнодорожный.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,249 млрд грн (сократив ожидаемую стоимость проекта на 11%) с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для: грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч; автобусов с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч; легковых автомобилей с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.