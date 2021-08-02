Зеленский подписал закон о совершенствовании организации корпоративного управления в банках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках (1587-ІХ), который Верховная Рада приняла 30 июня.

Как сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, этот документ поможет повысить качество работы банков в Украине, будет способствовать стабильности банковского сектора и усилит защиту прав вкладчиков и других кредиторов.

Кроме того, закон нацелен на адаптацию банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза.

"В частности он укрепляет корпоративное управление в банках путем повышения ответственности совета и правления финучреждения за принятые решения. Также расширяется перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции совета банка. В то же время устанавливаются требования к членам совета и правления банка по их коллективной пригодности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ также внедряет трехуровневую систему внутреннего контроля банка, которая должна быть интегрирована в систему корпоративного управления.

"Это будет способствовать улучшению качества управления банками, включая управление рисками", - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что закон также прописывает новую структуру капитала банка, в том числе - требования к формированию буферов капитала. Устанавливаются требования по достаточности внутреннего капитала и ликвидности банка с учетом возможных рисков. Расширяются полномочия Национального банка в области надзора.

"Кроме того, совершенствуются положения по осуществлению консолидированного надзора за банковскими группами, согласование приобретения или увеличения существенного участия в банках, ужесточаются требования относительно лицензирования банков и акционеров", - резюмируют в ОП.