"Эпицентр" начнет работу в третьей очереди Blockbuster Mall осенью 2021 г.

"Эпицентр" стал якорным арендатором третьей очереди ТРЦ Blockbuster Mall (Киев) и начнет работу осенью 2021 года, сообщили в Colliers Ukraine.

"Совместно с командой Blockbuster Mall мы реализовали одну из крупнейших сделок на рынке торговой недвижимости столицы за последние годы. Наличие такого якорного арендатора как "Эпицентр" создаст качественную синергию между ритейлерами в ТРЦ, положительно повлияет на финансовые результаты арендаторов и трафик ТРЦ целом", - сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, ТРЦ Blockbuster Mall в июне 2021 года, получил сертификат о вводе в эксплуатацию третьей очереди общей площадью 50 тыс. кв. м.

С участием команды Colliers было заключено соглашение по аренде 26,5 тыс.кв. м с якорным арендатором - компанией "Эпицентр К". Ритейлер будет занимать двухэтажную локацию в третьей очереди Blockbuster Mall.

На первом этаже "Эпицентра" будут представлены как традиционные общестроительные отделы, так и новейшие торговые концепты компании формата shop in shop. В частности, будет работать большой Центр керамики, магазин товаров для отдыха All4Rest, зоомагазин Lapki, косметический бутик Mon Cheri, флора-центр "Букет" и "Дом Воды", современный Центр выдачи заказов онлайн-магазина epicentrk.ua и др. На втором этаже значительную часть площадей будет занимать обновленная галерея "Деко" с Центром мебели, а также Центр техники "ЦЕ ТЕ" и магазин детских товаров E.Pic.

"Стратегия развития "Эпицентр К" предполагает активное масштабирование торговой сети в ближайшие годы. В течение 2021-2022 гг. мы планируем открыть более 50 ТЦ по всей Украине, в том числе в совсем новых для компании форматах. Открытие "Эпицентра" в крупнейшем ТРЦ страны Blockbuster Mall – это еще один амбициозный проект, который позволит нам укрепить позицию на столичном рынке и стать еще ближе к потребителю", - подчеркнул заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

По словам Заболоцкого, сейчас третья очередь Blockbuster Mall находится на активной стадии наполнения арендаторами. Продолжаются согласовательные процессы с крупными международными и локальными операторами. Пул арендаторов третьей очереди объекта пополнят как ритейлеры мебельного сегмента и товаров для дома, так и fashion, магазины которых продолжат галерею второй очереди проекта.

Арендная площадь ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандеры, 36 в Киеве) после запуска второй и третьей очереди составит 150 тыс. кв. м. Открытие первой очереди состоялось 20 ноября 2019 года. Запуск третьей очереди запланирован на третий квартал 2021 года. Якорными арендаторами являются супермаркет "Сильпо" площадью более 9 тыс.кв. м, семейный парк развлечений "Галактика" площадью более 15 тыс.кв. м и IKEA площадью около 5 тыс.кв. м в формате city-store.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июль 2021 года сеть насчитывает 66 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Colliers International - ведущая многопрофильная компания по предоставлению профессиональных услуг в сфере коммерческой недвижимости. Офисы компании представлены в 67 странах мира.