S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до уровня "CCC+", прогноз "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's в связи с улучшением ликвидности АО "Укрзализныця" (УЗ) повысило кредитный рейтинг общества до уровня "CCC +", прогноз "стабильный".

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на агентство в четверг, такое решение обусловлено, прежде всего, успешным выпуском пятилетних облигаций участия в займе объемом $300 млн и рефинансированием текущих долгов.

По мнению S&P, выпуск облигаций "Укрзализныцей" позволит обществу существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности, осуществлять выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021-2022 годов, несмотря на постоянное пребывание в условиях нестабильной рабочей среды и значительные инвестиционные потребности.

"Еще одно ведущее рейтинговое агентство - Standard&Poors - подтвердило правильный вектор развития компании. Такой вывод - важный показатель деятельности "Укрзализныци", что добавляет инвесторам уверенности в стабильности компании", - цитирует пресс-служба и. о. председателя правления УЗ Ивана Юрика.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B" и исключило его из списка Rating Watch Negative.