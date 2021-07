Пятизвездочный апарт-отель Ibiza Apartments построят в одесской "Аркадии" до мая 2023 г.

Девелоперская компания "Пространство" привлекла гостиничного оператора Ribas Hotels Group (оба – Одесса) для управления пятизвездочным апарт-отелем Ibiza Apartments на Аркадийской аллее, 1а в Одессе, строительство которого планирует завершить до мая 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе проекта.

Согласно заключенному 23 июля 2021 года между девелопером и управляющей компанией меморандуму о техническом сопровождении и управлении, "Пространство" обязуется построить объект в заявленные сроки в соответствии со стандартами гостиниц сети Ribas Hotels Group и категории "5 звезд", а также принимает на себя ответственность за продажу апартаментов.

В свою очередь Ribas Hotels Group обязуется обеспечивать поддержку в управлении на всех этапах строительства и эксплуатации гостиницы в соответствии со стандартами сети.

Согласно проекту, 13-этажный апарт-отель будет включать 192 апартамента на 5-12 этажах, 52 гостиничных номера на 3-4 этажах, а также коммерческие помещения на 1-2 и двух подземных этажах.

Площадь земельного участка под проектом составляет 0,51 га. Как сообщили агентству в пресс-службе проекта, участок находится в аренде компании "Аркада-Сити".

"Аркадия-Сити" выступает заказчиком строительства. У "Пространство" с "Аркадия-Сити" заключен договор совместной деятельности, по которому "Пространство" выступает застройщиком", – уточнили в пресс-службе.

Расчетный срок окупаемости инвестиций – 12 лет. Стоимость проекта пока не раскрывается. В пресс-службе уточнили, что первый взнос для частных инвесторов составляет 25%, остальные платежи привязаны к строительной готовности объекта. Доходность составляет от 8% годовых.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление, франчайзинг и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (городские, пляжные и горнолыжные гостиицы). Портфель компании включает бизнес-отели Wall Street by Ribas и Bossfor by Ribas (Одесса), горнолыжный отель Ribas Karpaty (Буковель Ивано-Франковской обл.), пляжный комплекс Richard by Ribas (Грибовка Одесской обл.). На этапе проектирования и строительства сейчас находятся отели во Львове и Киеве, а также в Польше.

Общий номерной фонд сети — более 1 тыс. номеров в разных формах сотрудничества в восьми городах и курортных локациях Украины.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.

ГК "Пространство" основана в 2017 году. В портфеле реализованных проектов девелопера 7 завершенных объектов, а также 12 в процессе реализации, среди которых жилые комплексы Eco City, "Пространства" на Педагогической, Литературной, Дачной, Софиевской, клубный дом у Стамбульского парка и др.