Экономика

16:58 31.08.2021

Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

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Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

Гостиничный оператор Ribas Hotels Group прекратил сотрудничество с девелоперской компанией "Пространство" (оба - Одесса) по управлению пятизвездочной апарт-гостиницей Ibiza Apartments, которую построят на Аркадийской аллее, 1а в Одессе.

"Ribas и "Пространство" прекратили сотрудничество. У компаний разошлись взгляды в реализации будущей гостиницы. Компании выполнили в полном объеме друг перед другом свои обязательства по первому этапу – предпроектной подготовке", – сообщил Ribas Hotels Group агентству "Интерфакс-Украина".

Оператор планирует продолжить совместную работу с девелоперами.

"К концу года представим три новых проекта в трех городах Украины, в том числе в Одессе", – добавили в Ribas.

Как сообщалось, в июле-2021 девелопер и управляющая компания заключили меморандум о техническом сопровождении и управлении проекта Ibiza Apartments. Согласно его условиям, Ribas Hotels Group планировала обеспечивать поддержку в управлении на всех этапах строительства и эксплуатации гостиницы в соответствии со стандартами сети.

Согласно проекту, 13-этажная апарт-гостиница будет включать 192 апартамента на 5-12 этажах, 52 гостиничных номера на 3-4 этажах, а также коммерческие помещения на 1-2 и двух подземных этажах. Строительство планируется завершить в 2023 году.

Площадь земельного участка под проектом составляет 0,51 га. Как сообщили агентству в пресс-службе проекта, участок находится в аренде компании "Аркада-Сити".

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление, франчайзинг и бронирование) с 26 объектами гостинично-ресторанного комплекса (городские, пляжные и горнолыжные гостиицы). Портфель компании включает бизнес-гостиницы Wall Street by Ribas и Bossfor by Ribas (Одесса), горнолыжная гостиница Ribas Karpaty (Буковель Ивано-Франковской обл.), пляжный комплекс Richard by Ribas (Грибовка Одесской обл.). На этапе проектирования и строительства сейчас находятся гостиницы во Львове и Киеве, а также в Польше.

Общий номерной фонд сети — более 1 тыс. номеров в разных формах сотрудничества в восьми городах и курортных локациях Украины.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.

ГК "Пространство" основана в 2017 году. В портфеле реализованных проектов девелопера - семь завершенных объектов, а также 12 в процессе реализации, среди которых - жилые комплексы Eco City, "Пространства" на Педагогической, Литературной, Дачной, Софиевской, клубный дом у Стамбульского парка и др.

Теги: #недвижимость #ibiza_apartments #одесса #ribas_hotels_group
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