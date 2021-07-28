Цена э/э для населения с 1 августа остается без изменений – премьер

Цена электроэнергии для населения с 1 августа не изменится, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Самое главное – цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без каких-либо изменений. Это 1,68 грн/кВт-ч. Соответствующее постановление мы принимаем сегодня", – сказал он в ходе заседания правительства в среду.

По его словам, сейчас все заинтересованные органы работают над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса снижения цены э/э для уязвимых потребителей на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 30 июля.

"Мое отношение очень простое – сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч - ИФ). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – сообщил Зеленский

Как сообщалось, Кабинет министров Украины намерен сохранить фиксированную цену электроэнергии для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года.

Принятие соответствующего решения внесено в повестку дня заседания правительства в среду.