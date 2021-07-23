Экономика

16:33 23.07.2021

Шмыгаль поручил предусмотреть в проекте госбюджета-2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству

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Шмыгаль поручил предусмотреть в проекте госбюджета-2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству развития громад и территорий предусмотреть в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" докапитализацию Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

"Премьер-министр поручил Минрегиону предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 год докапитализацию Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования", - сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, Министерство финансов в течение двух недель обязано подготовить и подать на рассмотрение Кабинета министров решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ. Это, в частности, касается расширения круга их участников.

Теги: #недвижимость #бюджет #шмыгаль
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