Правительство Украины установило ежемесячную доплату 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 14 июля, установил ежемесячную доплату в сумме 2 тыс. грн для военнослужащих-пенсионеров.

В частности, Кабмин установил с 1 июля 2021 года военнослужащим-пенсионерам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года ежемесячную доплату в размере 2 тыс. грн, которая будет учитываться при дальнейших повышениях пенсии.

Ожидается, что ежемесячная доплата коснется почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров.

Также правительство увеличило для участников боевых действий минимальную пенсионную выплату до уровня 3 тыс. 894 грн.