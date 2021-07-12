Экономика

18:22 12.07.2021

Ситуация на электроэнергетическом рынке Украины находится под контролем – секретарь СНБО

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Ситуация на электроэнергетическом рынке Украины находится под контролем – секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отслеживает ситуацию на электроэнергетическом рынке страны, сейчас она находится под контролем, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что происходит на рынке электроэнергии, находится под контролем. Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим инцидентом, хотя слово инцидент не очень корректное. Мы понимаем, что там происходит", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, будет ли СНБО выносить вопрос обвала цен на рынке электроэнергии, Данилов сказал: "Надо ли будет для этого заседание СНБО - я сейчас сказать не могу. Окончательное решение относительно повестки дня принимает президент как глава СНБО".

Как сообщалось, со 2 по 4 июля цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) снизилась почти в 3,5 раза по сравнению с ценой на 1 июля – с 1450,65 грн/МВт-ч до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч.

НКРЭКУ и АМКУ расследуют действий ряда участников рынка за этот период на предмет выявления манипуляций.

Теги: #снбо #ситуация #энергетика
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