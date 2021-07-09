Экономика

20:16 09.07.2021

Еврооблигации Укрэксимбанка, МХП, "Нафтогаза", ДТЭК ВИЭ и "Vodafone Украина" допущены к обращению в Украине

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Еврооблигации Укрэксимбанка, МХП, "Нафтогаза", ДТЭК ВИЭ и "Vodafone Украина" допущены к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) по инициативе инвестгруппы ICU на этой неделе решила допустить к обращению в Украине еврооблигации пяти украинских компаний, выпущенные через иностранных эмитентов.

Как говорится в информации на сайте регулятора, в частности, на внутреннем рынке можно будет купить долларовые бумаги Укрэксимбанка (погашение – январь-2025, купон – 9,75%), МХП (май-2024, 7,75%), "Нафтогаза" (июль-2022, 7,375%), "Vodafone Украина" (февраль-2025, 6,2%).

Помимо того допущены к торговле в Украине еврооблигации в евро ДТЭК ВИЭ с погашением в ноябре 2024 года с купоном 8,5% годовых.

В своих заявлениях в НКЦБФР инвестгруппа ICU указала, что намерена включить эти бумаги в биржевой список фондовой биржи "Перспектива".

После этих решений число допущенных к обращению в Украине ценных бумаг иностранных эмитентов, согласно реестру Комиссии, достигло 44.

Теги: #еврооблигации #допуск
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