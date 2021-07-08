Экономика

18:09 08.07.2021

Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ, в том числе в энергосекторе

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Норвегия рассчитывает на последовательность Украины в проведении реформ, в том числе в энергосекторе

Норвегия, являющаяся крупным донором проектов по повышению энергоэффективности и ядерной безопасности, а также реформированию энергетического сектора и развитию бизнеса, ожидает последовательности Украины в проведении реформ и усиления антикоррупционных мер, сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Норвегии и глава норвежской делегации на Ukraine Reform Conference Йенс Фрелих Холте в Вильнюсе.

"Норвегия ожидает, что Украина будет амбициозной и сосредоточенной на дальнейшем процессе реформ и не позволит, чтобы прогресс был размыт корыстными интересами или интересами, которые хотят получить выгоду от провала реформы", – указано в заявлении Холте на сайте посольства Норвегии в Украине.

Согласно заявлению, общая поддержка Норвегии Украине с 2014 года в проведении реформ составляет более EUR170 млн, а инвестиции норвежских предприятий в сектор возобновляемых источников (ВИЭ) энергии последние два года представляли 20% всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине.

В то же время, Йенс Фрелих Холте, в частности, отметил, что усилия по созданию более динамичного и конкурентоспособного энергетического сектора государственных предприятий в последнее время не оправдали ожиданий, а инвесторы в ВИЭ "были удивлены и разочарованы юридическими условиями, имеющими обратную силу, а также непредсказуемостью внезапных юридических изменений".

При этом он акцентировал, что реформирование энергетического сектора имеет решающее значение для обеспечения более качественных услуг для граждан Украины и влечет за собой снижение коррупции, укрепление государственных финансов и улучшение общего инвестиционного климата.

"Поэтому я должен подчеркнуть необходимость наблюдения за продвижением этой реформы", – отметил госсекретарь, добавив, что устойчивый рост Украины может произойти только за счет частного сектора.

По его словам, стабильные условия и предсказуемость действий являются ключевыми факторами в привлечении дополнительных ПИИ.

Как сообщалось, норвежская Scatec 6 июля открыла СЭС в Украине мощностью 40 МВт в Чигиринском районе (Черкасская обл.).

Со 2 июля компания начала промышленную эксплуатацию своей самой крупной в Украине СЭС "Прогрессовка" (Николаевская обл.) мощностью 148 МВт, а с начала июня – СЭС 25 МВт в Каменке (Черкасская обл.), ранее в январе запустила в этом же месте СЭС 32МВт.

Кроме того, в 2020 году Scatec запустила СЭС 54 МВт вблизи Богуслава (Киевская обл.), а в 2019 году совместно с Rengy Development Group реализовала свой первый украинский проект СЭС 47 МВт в Николаевской области.

Вместе с тем Scatec в отчете группы за первый квартал текущего года заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и "Гарантированного покупателя" ("ГарПок").

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО), основателем которого является, в том числе, и правительство Норвегии, за последние три года отменила энергоэффективные проекты в 18 украинских городах из-за бюрократических преград, что составляет приблизительно 20% инвестиций организации, а потери от нереализованных проектов исчисляются на уровне около EUR35 млн.

NEFCO с декабря прошлого года отказалась инвестировать в новые проекты в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине, ожидая, когда правительство Украины начнет соблюдать взятые на себя обязательства и в стране будет установлена стабильная и прогнозируемая инвестсреда. По мнению организации, введение акцизного налога на электроэнергию ВИЭ (законопроект №5600, принятый в первом чтении) является неправильном шагом, также она обеспокоена невыполнением "Гарантированным покупателем" обязательств по оплате производимой ВИЭ электроэнергии, что нарушает достигнутые в прошлом году с правительством договоренности.

Теги: #проекты #норвегия #украина #энергетика
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