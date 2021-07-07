Экономика

16:15 07.07.2021

Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

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Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

Египет увеличивает максимальный уровень заполнения гостиниц и развлекательных заведений с 50% до 70%, сообщило международное коммуникационное агентство CFC Big Ideas с офисами в Киеве и Дубае.

Согласно его сообщению со ссылкой на решение правительства Египта, страна отменила полный запрет на въезд туристов год назад. Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что стратегия восстановления туризма в Египте "происходит постепенно", страна смогла увеличить уровень заполняемости благодаря тщательному соблюдению плана осторожного восстановления.

"Применяя строгие меры, вакцинировав весь персонал сферы туризма в нескольких провинциях и тщательно контролируя наши гостиницы и заведения, мы смогли безопасно открыться", - пояснил министр, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что за один год Египту удалось восстановить количество посетителей. По данным Министерства туризма и древностей, с июля 2020 Египет посетило около 4 млн человек. По оценке главы ведомства, возвращение количества посетителей к доковидному уровню ожидается к осени 2022 года.

При этом также уточняется, что после усилий Египта по внедрению комплекса антиковидных мер Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC) предоставил стране марку безопасных путешествий, закрепив за страной статус безопасного направления для туризма.

Путешественники, прибывающие в страну должны пройти ПЦР-тест, также при въезде Египет проверяет все сертификаты о прививках.

Теги: #недвижимость #отели #египет
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