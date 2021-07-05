Регулятор выдал "Укртранснафте" лицензию на эксплуатацию украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала АО "Укртранснафта" лицензию на транспортировку нефтепродуктов на территории Житомирской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областей, где проходит украинская часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" (СЗН).

Одновременно НКРЭКУ на своем заседании в понедельник аннулировала соответствующую лицензию для ООО "Прикарпатзахидтранс", которое ранее осуществляло деятельность по эксплуатации украинской ветки СЗН.

Как сообщалось, АО "Укртранснафта" подписала с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН) сроком на пять лет.

Согласно условиям договора "Укртранснафта" получила права и обязанности на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов.

Компания также обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государству от управления нефтепродуктопроводом.

"Укртранснафта" в конце февраля 2021 года начала прием на временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "Прикарпатзахидтранс", в том числе объектов линейной части СЗН.

Затем "Укртранснафта" была отобрана победителем конкурса на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент в составе работников компании и прошлого эксплуатанта участка - ООО "Прикарпатзахидтранс".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 11 июня предоставил "Укртранснафте" разрешение на концентрацию в виде получения в управление целостного имущественного комплекса ООО "Прикарпатзахидтранс".

Участок нефтепродуктопровода СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км предназначен для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали – 3,5 млн тонн в год.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.