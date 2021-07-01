Экономика

18:36 01.07.2021

Рада приняла в 1-м чтении "ресурсный законопроект" с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей

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Рада приняла в 1-м чтении "ресурсный законопроект" с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный законопроект") об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект в первом чтении поддержали 264 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Предложенные изменения коснутся только представителей бизнеса, которые на протяжении многих лет привыкли руководствоваться нормами, выписанными специально под них и для их обогащения. Это, в частности, касается противодействия "скруткам" и злоупотреблению возмещением НДС, ставок экологического налога на выбросы углерода, самых низких в Европе и мире, размера ставок налогообложения за пользование недрами. Отдельные ставки налогов, определенные в абсолютных величинах, не пересматривались с 2017 года. Это акцизный налог на алкогольные напитки, рента за пользование сотовой радиосвязью и другие", - сказал министр финансов Сергей Марченко, представляя проект закона в парламенте.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что комитет ко второму чтению предложит поправки относительно сроков вступления в силу данных изменений.

Законопроект, в частности, предлагает установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

Ранее Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) раскритиковали данный законопроект и призывали народных депутатов отказаться от его поддержки.

Теги: #ресурсный_законопроект #рада
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