Экономика

15:34 30.06.2021

Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль

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Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль

Нет ни одной успешной страны, где бы действовал мораторий на цивилизованный рынок земли, с 1 июля его не будет и в Украине, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться. Это то, что закреплено в Конституции, но фактически было невозможным из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где бы действовал мораторий на введение цивилизованного рынка земли", - отметил он.

Премьер уточнил, что при введении рынка земли предполагается реализация механизма преимущественного права на приобретение участков, арендуемых аграриями.

"Земельная реформа также предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и не имеющие кредитной истории", - написал премьер.

Шмыгаль уточнил, что граждане Украины смогут получить все ответы относительно земельной реформы, поскольку Министерство аграрной политики и продовольствия запустило информационную кампанию по разъяснению преимуществ и деталей работы рынка земли.

По его данным, все транзакции по покупке земельных участков будут проводиться только в безналичной форме через банковские учреждения. При этом происхождение средств для сделок будет проверяться соответствующими ведомствами, а договоры купли-продажи земли - нотариусами.

Как сообщалось, арендаторы земельных участков имеют преимущественное право его выкупа. Также землевладелец обязан в письменной форме уведомлять арендатора о намерении продать участок с указанием его цены и условий продажи, благодаря этому владелец может продать участок третьему лицу только после официального отказа арендатора от продления договора аренды.

Земельный участок может быть отчужден без официального отказа арендатора от его покупки только в случае, если владелец подарит его кому-либо из близких родственников или банк взыщет участок для погашения ипотеки.

Уточняется, что преимущественное право покупки участка сохраняется за арендатором, даже если земля продается на аукционе: землевладелец может продать участок другому лицу, только если оно предложит более высокую цену, которую арендатор откажется платить.

Кабинет министров 16 июня 2021 года утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли, чем завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля этого года.

Проверка нотариусом будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.

Шмыгаль в июне 2021 года уточнил на заседании Кабмина, что правительство и парламент внедрили в земельную реформу много предохранителей от злоупотреблений. Он уточнил, что с 1 июля 2021 года землю смогут покупать только в безналичной форме физлица - граждане Украины в объеме не более 100 га. Сделки купли-продажи подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Теги: #шмыгаль #рынок_земли
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