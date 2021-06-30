Экономика

12:30 30.06.2021

Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

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Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

Верховная Рада приняла в целом "банковский" законопроект (№4367), ято является важным условием для первого пересмотра программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ) и получения второго ее транша.

За закон на заседании в среду проголосовало 279 народных депутатов.

При этом депутаты в ходе рассмотрения законопроекта поддержали поправку о расширении состава правления Нацбанка с шести до семи человек, добавив в него члена правления, который будет отвечать за небанковские финучреждения

Кроме того депутаты поддержали поправку, предполагающую создание Нацбанком компаний и предприятий.

Как пояснил народный депутат Андрей Иванчук (группа "Довира"), речь идет о создании НБУ банкнотно-монетного двора, фабрики специальной бумаги для изготовления и печати денег, а также представительств за границей. 

Как сообщалось, парламентский комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во главе с Даниилом Гетманцевым 12 ноября 2020 года зарегистрировал "банковский" законопроект (№4367).

Основная цель законопроекта – совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками. Отмечалось, что законопроект внедряет новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка.

Нацбанку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Законопроект также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к их структурам собственности.

Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком. Так, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований к капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований к лицензированию и требований к акционерам банков.

 

Теги: #законопроект #банковский #мвф
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