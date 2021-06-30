Экономика

12:02 30.06.2021

Минагрополитики ищет за рубежом компании по ирригации для реконструкции систем орошения на юге Украины

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Минагрополитики ищет за рубежом компании по ирригации для реконструкции систем орошения на юге Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия ведет переговоры с компаниями из Израиля, США, Франции и Китая относительно государственно-частного сотрудничества при реконструкции систем орошения в южных областях Украины, сообщил министр Роман Лещенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о проектах с магистральными каналами, насосными станциями, системами реализации как питьевой, так и воды для орошения. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями из Израиля, Соединенных Штатов, Франции и Китая с точки зрения такого государственно-частного партнерства", - сказал он.

По словам Лещенко, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания о состоянии орошения земель с представителями профильных министерств 9 июня поручил подготовить соответствующие проекты по мелиоративным системам.

"Логика премьер-министра заключается в том, что, учитывая уникальность нашей оросительной системы, нам нужно масштабировать соответствующий проект через призму экспертизы компаний с мировым именем, которые могут предложить комплексные решения как капельного орошения, так и применения дождевальных машин, использование магистральных каналов, а также новейших технологий интеллектуальной системы подачи воды", - отметил министр.

Он сообщил, в настоящее время Минагрополитики ведет переговоры с компаниями-мировыми лидерами по ирригации, однако пока не может разглашать их детали.

Как уточнил министр, есть заинтересованность в компаниях с опытом и возможностью экспертизы реализации крупных мелиоративных проектов.

Как сообщалось, Кабмин в апреле 2021 года призвал к концу года начать восстановление системы орошения сельскохозяйственных земель в южных областях Украины.

Восстановление мелиоративной отрасли стало национальным проектом до 2024 года. В 2021-м Минагрополитики запускает пилотный проект по восстановлению оросительных систем в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Постановлением №539 от 24 мая 2021 года правительство передало Минагрополитики управление мелиоративными системами. Эту функцию будет выполнять входящее в структуру министерства Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства (ранее - Госагентство рыбного хозяйства Украины).

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в апреле 2021 года рекомендовал принять за основу законопроект №5202, который создаст условия для содержания водопользователями мелиоративной инфраструктуры и будет способствовать привлечению инвестиций в орошение сельскохозяйственных земель. Документ предусматривает создание правовой базы для создания и деятельности организаций водопользователей (ОВП), передачу им функций управления частью объектов мелиоративной инфраструктуры низшего уровня, создание механизмов строительства мелиоративной инфраструктуры (как в рамках ОВП, так и вне их) и инвестирования в нее.

Теги: #компании #минагрополитики #орошение
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