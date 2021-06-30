Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Введение дополнительных ограничений на украинском рынке электроэнергии, и без того страдающем от них и другого вмешательства, является нецелесообразным, однако регулятору необходимо использовать свои полномочия для мониторинга рынка и расследований там, где есть признаки манипуляций, считает директор Секретариата Европейского Энергосообщества Янез Копач.

"Мы призываем НКРЭКУ использовать свои полномочия для мониторинга рынка и начала расследований там, где есть признаки манипуляций. Потенциальные манипуляции не должны становиться причиной ограничений, которые выходят за пределы разумного и необходимого рыночной практики", – говорится в его письме главе Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку от 18 июня, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

По мнению директора Секретариата Энергосообщества, расследования должны предусматривать оценку поведения участников рынка, исходя из частоты и количества случаев, ценовых стимулов, потенциального выигрыша.

Копач отметил, что Секретариат все еще обеспокоен многими ограничениями и вмешательством в рынок в виде ценовых ограничений, ограничений участия в рынке, тарифов, не отражающих затраты, что искажает крайне необходимые рыночные и инвестиционные сигналы.

Он указал, что ограничения участия в рынке определенного типа игроков противоречат принципам свободного рынка и не рекомендуются как мера по разрешению проблем на нем.

Копач также обратил внимание на необходимость пересмотра и максимального согласования с европейской практикой минимальных и максимальных price caps. "По данному вопросу открыто дело против Украины ECS-17/21. По этой причине во время встречи с НКРЭКУ 18 июня текущего года мы предоставили базовые методологические основы, которые стоит использовать для установления динамичных ценовых ограничений. Поэтому просим НКРЭКУ воздержаться от принятия проекта методологии ценовых ограничений, обнародованной для общественного обсуждения в марте", – отмечается в письме.

Кроме того, по мнению Копача, требование к участникам рынка подтверждать происхождение э/э может создать чрезмерную административную нагрузку и, вероятно, его необходимо применять только к производителям "зеленой" э/э в виде гарантии происхождения.

Относительно временного установления предельных цен глава Секретариата предполагает, что это может повлечь за собой риск участников рынка "быть полностью или частично не в ранжире". "Такие ограничения могут создавать риски для продажи "зеленой" э/э и могут не соответствовать низким ценам, предлагающимся на розничном уровне", – отметил он.

При этом Копач акцентировал внимание, что запросы Министерства энергетики к регулятору по внедрению определенных мер на рынке стоит рассматривать только как предложения, но не обязательную инструкцию, "посягающую на независимость регулятора".

"Мы бы хотели еще раз отметить, что любое решение НКРЭКУ должно быть хорошо проанализировано и проконсультировано со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оценить влияние на рынок", – указал глава Секретариата.

По его мнению, регулятор может устранить стимулы для спекулятивной деятельности на рынке, сняв ограничения цены на небалансы и таким образом внедрив высокую цену небалансов для "длинных позиций", что в итоге будет иметь штрафной фактор.

Помимо того, НКРЭКУ может изменить правила балансирования, прямо запретив участникам рынка занимать спекулятивную позицию в рамках механизма балансирования, что в свою очередь послужит четким сигналом проведения регулятором расследований относительно их мотивации к таким действиям, говорится в письме.

Как сообщалось, Минэнерго в конце мая-начале июня направило НКРЭКУ письма министра Германа Галущенко с просьбой предпринять ряд мер к урегулированию ситуации на рынке электроэнергии, учитывая искажение ценообразования, приведшее к падению цены ниже себестоимости производства ТЭС, а в некоторые моменты – и АЭС.

В связи с этим Комиссию призвали ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на рынке РСВ и ВСР, на период профицита отменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, временно установить минимальную цену на ВСР на уровне не ниже РСВ, на РСВ – не ниже себестоимости НАЭК "Энергоатом", а также имплементировать предложения по верификации происхождения и объемов проданной трейдерами и электропоставщиками.

НКРЭКУ установила предельную минимальную цену (price cap) на электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 100,5% цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на период профицита э/э в энергосистеме до 1 октября, а до этого увеличила максимальные предельные цены на РСВ и ВСР для часов минимальной суточной нагрузки до 1243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки – 2 655,99 грн/МВт-ч.

На рынке э/э действовали максимальные ограничения цены ресурса в дневное время в размере 2048 грн/МВт-ч, в ночное – 1228,9 грн/МВт-ч.

Также согласно решению регулятора от 2 июня, участники рынка (кроме производителей э/э и ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") при осуществлении операций купли и продажи э/э по двухсторонним договорам (ДД), на рынке на сутки вперед (РСВ) или импорта/экспорта э/э должны избегать отрицательного сальдо объемов э/э за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

НКРЭКУ постановлением №189 от 5 февраля 2021 года отменила с 1 марта нижнюю предельную цену электроэнергии на балансирующем рынке в размере 55% от цены на РСВ на текущий период, сохранив при этом верхний price cap в размере 115% от цены РСВ.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что отмена нижнего price cap на балансирующем рынке с 1 марта улучшила финансовое состояние государственных энергокомпаний: "ГарПока", НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго".

По его словам, регулятор стимулировал производителей электроэнергии не попадать на балансирующий рынок и сделал его штрафной площадкой для всех игроков.