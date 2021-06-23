Экс-замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры

Экс-заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Мининфраструктуры, официально назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.

По словам источника, Найем будет отвечать за реформирование Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Он отметил, что в настоящее время вместе с другими членами команды министра Найем готовит передачу ряда функций по вопросам безопасности на транспорте от Мининфраструктуры к Национальной полиции. Кроме того, уже состоялся ряд его встреч с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины относительно решения проблемных вопросов предоставления разрешений на международные перевозки.