Экономика

14:05 23.06.2021

Государство может выделить в ближайшие 3 года более 40 млрд грн на обновление пассажирских вагонов "УЗ" - АМКУ

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Государство может выделить в ближайшие 3 года более 40 млрд грн на обновление пассажирских вагонов "УЗ" - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал, что допустимая государственная помощь АО "Укрзализныця" (УЗ) на обновление пассажирского подвижного состава в 2021-2023 гг. составляет 40,4 млрд грн.

Соответствующее решение АМКУ от 11 июня 2021 года № 369-р обнародовано на сайте комитета.

В решении, в частности, отмечается, что в текущем году уже выделены средства на закупку пассажирских вагонов в размере 3,288 млрд грн, в 2022 году государство может направить на указанные цели 16,072 млрд грн, в 2023 году - еще 21,075 млрд грн.

Кроме того, АМКУ в своем решении отметил, что в ближайшее время планируется решить ряд вопросов по организации пассажирских перевозок в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, к 2022 году должен быть заключен договор между Министерством инфраструктуры и УЗ об организации предоставления услуг по перевозке пассажиров ж/д транспортом во внутреннем сообщении. В нем четко определяться обязательства по предоставлению услуг УЗ, срок действия и условия приобретения подвижного состава. Также требует разработки и утверждения нормативно-правовой или распорядительный акт о методике расчета компенсации на оказание услуг по перевозке пассажиров.

"Приветствуем решение АМКУ о признании допустимой государственной помощью выделения средств из государственного бюджета на обновление пассажирских вагонов. Это дает нам возможность продолжить выполнение государственной программы по модернизации компании. Поддержка железной дороги, в частности убыточного пассажирского направления, за средства госбюджета - это общемировая практика, которая дает железной дороге возможность развиваться и предоставлять качественные услуги по перевозке пассажиров. Надеюсь, что указанные средства будут предусмотрены в бюджетах следующих лет", - отметил и.о. глав правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба компании на своем сайте.

В "Укрзализныци" отмечают, что за средства государственного бюджета компания в 2021 году планирует осуществить закупку 100 пассажирских вагонов, а в последующие два года еще может быть приобретено 568 вагонов, 5 скоростных поездов, 43 пригородных электропоезда и 18 пригородных дизель-поездов при условии выделения указанных сумм средств.

Как сообщалось, УЗ 14 июня объявила проведение переговорной процедуры для закупки пассажирских вагонов и выполнения соответствующей бюджетной программы по обновлению пассажирского подвижного состава. Поставка первой партии вагонов планируется в этом году.

Теги: #транспорт #вагоны #укрзалізниця #амку
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