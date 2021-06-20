Экономика

13:39 20.06.2021

Кабмин предлагает направить средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации на борьбу с пандемией

1 мин читать
Кабмин предлагает направить средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации на борьбу с пандемией

Украинское правительство предлагает направить дополнительные средства, которые получит госбюджет от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, на борьбу с пандемией коронавируса.

"Средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации правительство предлагает направить на борьбу с пандемией. В частности, на закупку вакцин против COVID-19", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

Он уточнил, что на прошедшей неделе Кабмин поддержал законопроект о выделении дополнительных 1,4 млрд грн на противодействие коронавирусу, а поскольку после этого начал действовать порядок льготного растаможивания авто, правительство предлагает Верховной Раде поддержать инициативу о направлении этих средств, в частности, на закупку вакцин.

"Кроме того, на этой неделе Эстония объявила о выделении странам Восточного партнерства 900 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca. Украина получит из них 200 тысяч", - добавил премьер.

Теги: #вакцинация #средства #растаможка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 20.06.2021
В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 25603 человека

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 25603 человека

08:45 19.06.2021
В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 67 101 человек – Минздрав

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 67 101 человек – Минздрав

17:13 18.06.2021
Ляшко: для 10 млн вакцинаций от COVID-19 к концу лета нужно проводить по 119 тыс. вакцинаций в день

Ляшко: для 10 млн вакцинаций от COVID-19 к концу лета нужно проводить по 119 тыс. вакцинаций в день

10:35 18.06.2021
С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

08:44 18.06.2021
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 81 713 человек

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 81 713 человек

08:49 17.06.2021
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 76 538 человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 76 538 человек – Минздрав

08:38 17.06.2021
Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

Япония со следующего месяца может начать выдавать COVID-паспорта

18:35 16.06.2021
Въезжающие на работу в Финляндию украинцы могут получить прививку от COVID-19

Въезжающие на работу в Финляндию украинцы могут получить прививку от COVID-19

16:25 16.06.2021
"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

"Укрзализныця" начинает вакцинацию железнодорожников от COVID-19

13:45 16.06.2021
Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Казахстан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене

Инициатива ЕК для угольных регионов на Западных Балканах и в Украине поможет им привлечь финансирование МФО

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

Выход "Укравтодора" на рынок еврооблигаций демонстрирует укрепление позиций Украины на международной арене - Кубраков

Предприниматели смогут свободно использовать разработанную к юбилею независимости Украины символику

"Эпицентр К" открывает обновленные ТЦ в Запорожье и Хмельницкой области

"Нафтогаз" в июле презентует новый сезонный тарифный план для населения

"Укравтодор" впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА