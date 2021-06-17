Экономика

19:00 17.06.2021

"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

2 мин читать
"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в четверг размещает еврооблигации на $700 млн под суверенную гарантию по ставке 6,25%, сообщил источник "Интерфакса" в банковских кругах.

По его словам, выпуск погашается четырьмя равными траншами в декабре 2026 года, июне 2027-го, декабре 2027-го и июне 2028 года.

Ранее сообщалось, что организаторами выпуска еврооблигаций "Укравтодор" назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и Укрэксимбанк. Звонки с инвесторами стартовали 15 июня, начальный ориентир доходности в четверг был установлен на уровне 6,625%.

Правительство Украины в 2021 году утвердило предоставление "Укравтодору" гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции.

В 2020 году "Укравтодор" получил госгарантии на 23,5 млрд грн. Под них на внутреннем рынке были размещены 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле, на 5,08 млрд грн – в июне и на 3,5 млрд грн – в ноябре. Помимо этого, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.

По данным "Укравтодора", сначала ставка по облигациям составляла 10,5%, затем была снижена до 9,99%.

Помимо этого, в декабре прошлого года госагентство привлекло также под госгарантии 4,25 млрд грн от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд грн от Ощадбанка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

Теги: #еврооблигации #укравтодор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 17.06.2021
"Укравтодор" планирует построить в Украине 1,4 тыс. км цементобетонных дорог к 2025 году

"Укравтодор" планирует построить в Украине 1,4 тыс. км цементобетонных дорог к 2025 году

12:14 17.06.2021
"Метинвест" объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

"Метинвест" объявил тендер по выкупу до $150 млн еврооблигаций-2023

11:40 15.06.2021
"Укравтодор" с 2022 г. полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта

"Укравтодор" с 2022 г. полностью откажется от проектов текущего среднего ремонта

14:55 14.06.2021
"Укравтодор" планирует евробонды в долларах и уже отобрал организаторов

"Укравтодор" планирует евробонды в долларах и уже отобрал организаторов

18:58 08.06.2021
Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

13:48 08.06.2021
Изменения в закон "О публичных закупках" позволят привлечь международное финансирование на строительство Киевской окружной дороги - эксперт

Изменения в закон "О публичных закупках" позволят привлечь международное финансирование на строительство Киевской окружной дороги - эксперт

10:25 04.06.2021
Компании "Укравтодора" в 2020г сократили убытки более чем в 16 раз

Компании "Укравтодора" в 2020г сократили убытки более чем в 16 раз

09:40 01.06.2021
"Укравтодор" планирует открыть дорогу европейского качества к КПП "Устилуг-Зосин" ко Дню Независимости

"Укравтодор" планирует открыть дорогу европейского качества к КПП "Устилуг-Зосин" ко Дню Независимости

12:16 30.05.2021
Американские дипломаты приветствуют сотрудничество "Укравтодора" и Bechtel Corporation в ходе строительства Киевской обходной дороги

Американские дипломаты приветствуют сотрудничество "Укравтодора" и Bechtel Corporation в ходе строительства Киевской обходной дороги

18:14 28.05.2021
"Укравтодор" будет сотрудничать с американской Bechtel Corporation по проекту строительства Киевской обходной дороги

"Укравтодор" будет сотрудничать с американской Bechtel Corporation по проекту строительства Киевской обходной дороги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

Глава набсовета "Нафтогаза" инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК

Регулятор увеличил предельные максимальные цены на энергорынке

Поступления в госбюджет от приватизации-2021 должны увеличиться в 4 раза по сравнению с 2020 г. - Кирилл Тимошенко

Аналитики BofA не ожидают дальнейшего номинального укрепления гривни

ПОСЛЕДНЕЕ

Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

Туристы на Кубе с 21 июня не смогут расплачиваться долларами США

Рада намерена установить одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Закон о налоговой амнистии содержит льготную ставку при раннем декларировании и налоговую рассрочку на 3 года - юрист

Большая палата Верховного суда назначила на 29 июня рассмотрение дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

АМКУ разрешил "Эпицентру" купить Дунаевецкий КХП

Украина и ЕС в сентябре перейдут ко второй фазе предварительной оценки по "промышленному безвизу" - Маасикас

ЕБРР предоставит гривневый кредит до EUR25 млн Укргазбанку для финансирования малого и среднего бизнеса

Нардепы предлагают обложить налогом "сверхприбыль" экспортеров

ГК "Нафтогаз" выставила цену газа за июнь 11,94 грн/куб.м – на 50% выше цены годового пакета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА