"Укравтодор" размещает еврооблигации на $700 млн под 6,25%

Агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в четверг размещает еврооблигации на $700 млн под суверенную гарантию по ставке 6,25%, сообщил источник "Интерфакса" в банковских кругах.

По его словам, выпуск погашается четырьмя равными траншами в декабре 2026 года, июне 2027-го, декабре 2027-го и июне 2028 года.

Ранее сообщалось, что организаторами выпуска еврооблигаций "Укравтодор" назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и Укрэксимбанк. Звонки с инвесторами стартовали 15 июня, начальный ориентир доходности в четверг был установлен на уровне 6,625%.

Правительство Украины в 2021 году утвердило предоставление "Укравтодору" гарантий на 20 млрд грн на займы сроком до 15 лет и перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции.

В 2020 году "Укравтодор" получил госгарантии на 23,5 млрд грн. Под них на внутреннем рынке были размещены 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле, на 5,08 млрд грн – в июне и на 3,5 млрд грн – в ноябре. Помимо этого, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, в ноябре - пятилетние на 2 млрд грн. Покупателем их выступал Укрэксимбанк.

По данным "Укравтодора", сначала ставка по облигациям составляла 10,5%, затем была снижена до 9,99%.

Помимо этого, в декабре прошлого года госагентство привлекло также под госгарантии 4,25 млрд грн от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд грн от Ощадбанка.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.