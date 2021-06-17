ФГИ ожидает возобновления конкурса по отбору "давальца" для ОПЗ этим летом

Юридическая позиция АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в споре о законности проведения конкурсного отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья ("давальца") безукоризненна, поэтому предприятию удастся летом добиться возобновления конкурса, прогнозирует первый заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Денис Кудин.

"Я убежден, что летом мы добьемся отмены этого незаконного решения (о приостановке конкурса – ИФ): юридическая позиция безукоризненна, решение суда заблокировать аукцион откровенно неправосудно", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Украина 30".

Кудин напомнил, что конкурс заблокирован с апреля. По его словам, юристы рассчитывали, что суд рассмотрит жалобу ОПЗ в мае, однако суд без объяснения причин не состоялся.

Как сообщалось, ОПЗ 19 апреля временно приостановил процедуру отбора "давальца" по иску "приватовского" трейдера ООО "Юнайтед Энерджи". Тогда же завод заявил, что обжалует это определение суда, чтобы вернуться к принятию решения по победителю процедуры отбора или проведения третьего этапа – переговоров.

Перед получением судебного вердикта ОПЗ в тот день провел электронный аукцион на давальческую переработку сырья и отгрузку продукции, в котором приняли участие 10 компаний. К торгам были допущены ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг", ООО "Агро Газ Трейдинг", ООО "Торговый Дом "СОКАР Украина", "ООО "НИКА-Агротрейд", ООО "Евроэнерготрейд", ООО "ЮГ-Газ", чешская MONTECH s.r.o., ЧП "ОККО Контракт", ЧАО "Укрнафтобуриння", а сингапурская Dachex Shipping Pte. Ltd.

Согласно протоколу биржи, все 10 участников аукциона предложили минимально возможный "нулевой" коэффициент ограничения, являющийся частью формулы расчета "дополнительного вознаграждения". Соответственно на следующем этапе ОПЗ должен провести переговоры со всеми участниками торгов для определения победителя.

Стоимость работ ОПЗ по переработке давальческого сырья в аммиак и услуг по его отгрузке является фиксированной и составляет $42/тонна готовой продукции (без НДС), карбамида – $61/тонна (без НДС). Срок предоставления услуги – два года с момента заключения договора.

При условии работы двух агрегатов аммиака и двух агрегатов карбамида и поставке давальческого природного газа 100-120 млн куб. м, производство товарного аммиака составит до 52 тыс. тонн в месяц, товарного карбамида – до 85,5 тыс. тонн в месяц.

В случае если ОПЗ будет приватизирован (пока продажа запланирована на апрель 2022 года) или заключит прямой договор с поставщиком газа, то завод может расторгнуть договор, но соответствующее письменное уведомление должно быть отправлено давальцу не позднее, чем за два месяца.

Ранее ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", превышающей 1,5 млрд грн.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.