"Укроборонпром" и "Мотор Сич" планируют подписать договор передачи в лизинг двух самолетов Ан-140 до конца июня

Госконцерн "Укроборонпром" планирует подписать с авиакомпанией "Мотор Сич" договор о завершении строительства и передаче в лизинг двух самолетов Ан-140 до конца июня.

"Я надеюсь, что мы в ближайшие две недели вместе с представителями "Мотор Сичи" подпишем договор, который поддержит Укрэксимбанк, и достроим эти два самолета Ан-140, которые дадут толчок развитию авиакомпании и позволят исправить ситуацию на ХГАПП", - сказал заместитель генерального директора по производству "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в кулуарах конференции "Авиапромышленность Украины 2021" в Киеве в среду.

По его словам, "Мотор Сич" возьмет эти самолеты в лизинг для обеспечения развития региональных перевозок.

"26 июня мы должны подписать договор на достройку и лизинг двух самолетов Ан-140 вместе с "Укроборонпромом" и харьковским заводом. Это дата, которую установил руководитель "Укроборонпрома", - в свою очередь сообщил вице-президент "Мотор Сичи" Владимир Семенов.