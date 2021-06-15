Экономика

12:28 15.06.2021

Новому главе Мининфраструктуры поставлена задача вывести "Укрзализныцю" из банкротства - Зеленский

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Новому главе Мининфраструктуры поставлена задача вывести "Укрзализныцю" из банкротства - Зеленский

Новому главе Министерства инфраструктуры Алексею Кубракову поставлена задача вывести АО "Укрзализныця" из банкротства, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я видел полностью их математику, их картину, задолженость... Они (УЗ - ИФ) полностью банкроты... Сейчас пришел новый министр Кубраков. Ему поставлена задача: от банкротства перейти к предприятию, которое зарабатывает деньги", – сказал президент в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" во вторник.

"Я бы сдал в концессию все вокзалы, пускай люди зарабатывают и обеспечивают комфорт", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). По итогам 2020 года компания получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

Теги: #зеленский #укрзализныця #форум
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