Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы "Нафтогаза" – министр юстиции

Кабинет министров Украины обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - написал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в "Фейсбук".

Глава Минюста отметил, что НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики, поэтому позиция этого органа не может оставаться без внимания и игнорироваться, однако "остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит".

При этом Малюська обратил внимание, что хоть НАПК и подконтрольно Кабмину, последний пойдет в суд, а не будет использовать политическое влияние на подчиненный орган.