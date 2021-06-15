Экономика

11:59 15.06.2021

Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы "Нафтогаза" – министр юстиции

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Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы "Нафтогаза" – министр юстиции

Кабинет министров Украины обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - написал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в "Фейсбук".

Глава Минюста отметил, что НАПК играет важную роль в реализации антикоррупционной политики, поэтому позиция этого органа не может оставаться без внимания и игнорироваться, однако "остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит".

При этом Малюська обратил внимание, что хоть НАПК и подконтрольно Кабмину, последний пойдет в суд, а не будет использовать политическое влияние на подчиненный орган.

 

Теги: #нафтогаз #напк #витренко #кабмин
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