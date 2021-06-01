Экономика

16:23 01.06.2021

Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

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Рада приняла за основу законопроект об упрощении присоединения к электросетям

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям.

Соответствующий законопроект поддержали 314 народных депутатов без обсуждения.

Целью законопроекта является существенное упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям заказчиков, сокращение количества процедур, документов и согласований, а также существенное уменьшение затрат времени на присоединение, снятие искусственных ограничений и устранение барьеров в процедуре присоединения, сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ направлен на развитие бизнеса и улучшение инвестиционной привлекательности Украины за счет улучшения позиций в рейтинге Doing business.

Как ранее сообщил председатель профильного парламентского комитета и один из авторов законопроекта Андрей Герус, "законопроектом предусматривается упрощение землеотвода и документальных процедур облэнерго с целью сокращения сроков присоединения в 2,5 раза. Предусматривается работа "единого окна" и проведение присоединения заказчика "под ключ".

В пояснительной записке к документу указывается, что сегодня процедура присоединения к электросетям, в частности небольшой пекарни или цеха, занимает свыше 280 дней. Причинами этого называются сложная и забюрократизированная процедура оформления прав на земельные участки под объекты энергетики, необходимые для обеспечения подключений, значительное количество справок и согласований.

В связи с этим законопроектом упраздняется получение определенных разрешений и согласований для подключения, решение части вопросов концентрируется исключительно на операторе системы распределения, упрощается получение доступа к земельным участкам под объекты энергетики.

Согласно пояснительной записке, механизм "единого окна" внедряется для предоставления заказчиками и разработчиками проектной документации на строительство/реконструкцию сетей электрообеспечения, электроустановок заявлений, запросов, получения выходных данных, информации и ведомостей, необходимых для проектирования и строительно-монтажных работ, а также для согласования с задействованными сторонами (органами власти) этой проектной документации.

Теги: #электросети #рада #закон
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