Экономика

13:56 01.06.2021

"Укрзализныця" установит автоматизированную систему учета дизельного топлива

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"Укрзализныця" установит автоматизированную систему учета дизельного топлива

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку автоматизированной системы учета дизельного топлива с ожидаемой стоимостью 243,5 млн грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.

Согласно сообщению на сайте УЗ во вторник, указанная система должна обеспечивать достоверный технический учет движения дизельного топлива на стадии его принятия от поставщика, хранения и выдачи со складов компании.

"Техническое совершенствование контроля за использованием горючего - это не только требование налогового законодательства и фискальных органов, сегодня это крайне необходимо и нашей компании. Ведь электронные счетчики учета дизельного топлива, которые будут установлены на наших акцизных складах, позволят повысить внутренний контроль за его использованием и положат конец многочисленным позорным случаям хищения дизтоплива, которые наносят миллионные убытки компании", - цитируется в сообщении и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

По его словам, в течение 2020-2021 гг. компания оптимизировала количество акцизных складов - из 184 пока будут функционировать 86, все они будут оборудованы автоматизированной системой учета горючего.

Определено также необходимое количество оборудования - 280 уровнемеров-счетчиков, 160 расходомеров-счетчиков и систем их управления.

Закупка общей ожидаемой стоимостью 243,5 млн грн была объявлена компанией 28 мая, конечный срок подачи предложений - 28 июня 2021 года.

Теги: #дизель #учет #укрзализныця
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