Экономика

11:52 01.06.2021

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

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Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

Украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

"Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах. Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные – Китай, Азия", - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что переговоры о создании внутренней авиакомпании уже ведутся как с зарубежными лидерами авиаотрасли, так и с украинскими специалистами.

"Мы хотим запустить на региональные и ближние страны Ан-148. Дальнее сообщение – при помощи лизинга Boeing или Airbus. Уже есть реальные просчеты, в том числе ее (госавиакомпании - ИФ) доходности. В наши планы не входит ежегодное дотирование этой кампании, она должна приносить доход", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

При этом он отметил, что в случае, когда граждане Украины находятся в другой стране (как в ситуации с COVID-19) и не могут ее покинуть, эта авиакомпания будет осуществлять их возвращение домой.

"Кроме того, прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить наши доходы. Это, кстати, касается и наземного транзита. У нашего налогового и транспортного комитетов Рады есть идеи по введению сборов с транзитного транспорта, что дало бы возможность нам заработать", - заявил Тимошенко.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании.

Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты. При этом сообщил, что ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.

Теги: #тимошенко #авиакомпания
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