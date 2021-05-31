ЕБРР готовится профинансировать ряд проектов в биоэнергетике в рамках программы объемом около $55 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отрабатывает ряд проектов в рамках "Программы инноваций в цепочке стоимости устойчивой биоэнергетики" объемом около $55 млн, сообщил программный менеджер Кирил Томляк.

"Конкретные проекты по биоэнергетике сейчас находятся в банке в стадии разработки технико-экономических обоснований, чтобы в дальнейшем приступить к их финансированию и реализации. Эти проекты касаются производства электроэнергии и тепла на биомассе и биогазе, связанных с использованием отходов сельского хозяйства", – сказал Томляк в комментарии "Энергореформе" во время конференции Госэнергоэффективности по вопросам развития биоэнергетики.

По его словам, программа ЕБРР по поддержке биоэнергетики объемом кредитования около $55 млн была открыта в конце 2019 года и рассчитана на четыре года.

"Интерес к ней есть, обращений много. Вызов в том, чтобы найти достаточно интересный со всех сторон проект", – сказал он.

Томляк разъяснил, что в рамках программы ЕБРР готов финансировать проекты стоимостью от EUR3 млн. Для финансирования более дешевых проектов банк может привлечь партнеров. Банк также готов покрывать до 90% разработки ТЭО.

Он добавил, что банк может предоставить и грантовое финансирование, однако по проектам, которые уже имеют кредит. При этом грант может составлять до 20% стоимости проекта, но не более $0,5 млн.

"Средняя стоимость потенциальных проектов составляет $5 млн", – уточнил он.

В то же время Томляк отметил, что финансирование по программе не является проектным, то есть оно предусматривает наличие залога. Он допустил, что это несколько сдерживает интерес к нему.

Тем не менее в условиях роста цены на газ интерес к развитию биоэнергетики тоже растет.

Оценивая перспективы выдачи кредитов на выращивание энергетических культур, программный менеджер сообщил, что в портфеле потенциальных для финансирования проектов еще нет достаточно большого объекта инвестиций.

"Эта отрасль еще не находится на той стадии развития, когда можно говорить о крупных проектах", – пояснил он.

При этом Томляк отметил, что банк рассматривал бы проекты по строительству объектов теплоснабжения на биомассе.

Вместе с тем он назвал перспективным развитие рынка биометана.

"Как менеджер программы, который занимается развитием биоэнергетики, я верю в биометан, считаю, что это перспективная вещь. Тем более инфраструктура для его использования уже есть, нужно научиться правильно его производить устойчивым способом и распоряжаться им. Как это будет, зависит от парламента, правительства", – выразил мнение Томляк.

При этом он предположил, что первые проекты будут предусматривать экспорт биометана в Европу, хотя есть перспектива его использования на транспорте и для производства тепла и электроэнергии.

"Со своей стороны мы инициировали специальное исследование, чтобы четче определить украинский потенциал биометана и разобраться с барьерами. А также подсчитать экономику. Мы в процессе, подсчитаем внимательно и поделимся своими наработками", – отметил Томляк.

По его словам, необходимо принять соответствующее законодательство, устранив технические и регуляторные барьеры к развитию рынка биометана.

"Надо, чтобы понятие "биометан" появилось в украинском законодательстве. И чтобы параллельно за ним появилась экономика. Она, как правило, появляется тогда, когда появляются дополнительные механизмы поддержки или растет цена на традиционные энергоносители", – разъяснил Томляк, добавив, что потенциал биометана значительный, "должно все сработать эффективно, чтобы реализовать его в ближайшее время".

Как сообщала "Энергореформа", в Раде зарегистрирован депутатский законопроект №5464 (автор Андрей Жупанин, "Слуга народа" и ряд других депутатов) о развитии биометана. Кроме того, Минэнерго, Госэнергоэффекивности и Биоэнергетической ассоциация Украины разработали правительственный законопроект, а нардеп Иван Шинкаренко зарегистрировал законопроект о выращивании энергетических культур (№5227).