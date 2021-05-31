Экономика

10:48 31.05.2021

ЕБРР готовится профинансировать ряд проектов в биоэнергетике в рамках программы объемом около $55 млн

3 мин читать
ЕБРР готовится профинансировать ряд проектов в биоэнергетике в рамках программы объемом около $55 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отрабатывает ряд проектов в рамках "Программы инноваций в цепочке стоимости устойчивой биоэнергетики" объемом около $55 млн, сообщил программный менеджер Кирил Томляк.

"Конкретные проекты по биоэнергетике сейчас находятся в банке в стадии разработки технико-экономических обоснований, чтобы в дальнейшем приступить к их финансированию и реализации. Эти проекты касаются производства электроэнергии и тепла на биомассе и биогазе, связанных с использованием отходов сельского хозяйства", – сказал Томляк в комментарии "Энергореформе" во время конференции Госэнергоэффективности по вопросам развития биоэнергетики.

По его словам, программа ЕБРР по поддержке биоэнергетики объемом кредитования около $55 млн была открыта в конце 2019 года и рассчитана на четыре года.

"Интерес к ней есть, обращений много. Вызов в том, чтобы найти достаточно интересный со всех сторон проект", – сказал он.

Томляк разъяснил, что в рамках программы ЕБРР готов финансировать проекты стоимостью от EUR3 млн. Для финансирования более дешевых проектов банк может привлечь партнеров. Банк также готов покрывать до 90% разработки ТЭО.

Он добавил, что банк может предоставить и грантовое финансирование, однако по проектам, которые уже имеют кредит. При этом грант может составлять до 20% стоимости проекта, но не более $0,5 млн.

"Средняя стоимость потенциальных проектов составляет $5 млн", – уточнил он.

В то же время Томляк отметил, что финансирование по программе не является проектным, то есть оно предусматривает наличие залога. Он допустил, что это несколько сдерживает интерес к нему.

Тем не менее в условиях роста цены на газ интерес к развитию биоэнергетики тоже растет.

Оценивая перспективы выдачи кредитов на выращивание энергетических культур, программный менеджер сообщил, что в портфеле потенциальных для финансирования проектов еще нет достаточно большого объекта инвестиций.

"Эта отрасль еще не находится на той стадии развития, когда можно говорить о крупных проектах", – пояснил он.

При этом Томляк отметил, что банк рассматривал бы проекты по строительству объектов теплоснабжения на биомассе.

Вместе с тем он назвал перспективным развитие рынка биометана.

"Как менеджер программы, который занимается развитием биоэнергетики, я верю в биометан, считаю, что это перспективная вещь. Тем более инфраструктура для его использования уже есть, нужно научиться правильно его производить устойчивым способом и распоряжаться им. Как это будет, зависит от парламента, правительства", – выразил мнение Томляк.

При этом он предположил, что первые проекты будут предусматривать экспорт биометана в Европу, хотя есть перспектива его использования на транспорте и для производства тепла и электроэнергии.

"Со своей стороны мы инициировали специальное исследование, чтобы четче определить украинский потенциал биометана и разобраться с барьерами. А также подсчитать экономику. Мы в процессе, подсчитаем внимательно и поделимся своими наработками", – отметил Томляк.

По его словам, необходимо принять соответствующее законодательство, устранив технические и регуляторные барьеры к развитию рынка биометана.

"Надо, чтобы понятие "биометан" появилось в украинском законодательстве. И чтобы параллельно за ним появилась экономика. Она, как правило, появляется тогда, когда появляются дополнительные механизмы поддержки или растет цена на традиционные энергоносители", – разъяснил Томляк, добавив, что потенциал биометана значительный, "должно все сработать эффективно, чтобы реализовать его в ближайшее время".

Как сообщала "Энергореформа", в Раде зарегистрирован депутатский законопроект №5464 (автор Андрей Жупанин, "Слуга народа" и ряд других депутатов) о развитии биометана. Кроме того, Минэнерго, Госэнергоэффекивности и Биоэнергетической ассоциация Украины разработали правительственный законопроект, а нардеп Иван Шинкаренко зарегистрировал законопроект о выращивании энергетических культур (№5227).

Теги: #ебрр #биоэнергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 19.05.2021
ЕБРР выделит Львову 22 млн евро в рамках Программы поддержки муниципалитетов Украины

ЕБРР выделит Львову 22 млн евро в рамках Программы поддержки муниципалитетов Украины

12:20 14.05.2021
ЕБРР и МФК начали отбор консультантов для разработки ТЭО концессий в морпорту "Черноморск"

ЕБРР и МФК начали отбор консультантов для разработки ТЭО концессий в морпорту "Черноморск"

10:30 30.04.2021
"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

15:24 27.04.2021
ЕБРР и МАГАТЭ продолжат работу в рамках нового фонда поддержки Чернобыля по выводу из эксплуатации ЧАЭС

ЕБРР и МАГАТЭ продолжат работу в рамках нового фонда поддержки Чернобыля по выводу из эксплуатации ЧАЭС

18:44 22.04.2021
Киевсовет одобрил привлечение "Киевтеплоэнерго" кредита ЕБРР в EUR140 млн на развитие инфраструктуры

Киевсовет одобрил привлечение "Киевтеплоэнерго" кредита ЕБРР в EUR140 млн на развитие инфраструктуры

13:09 19.04.2021
"Турбоатом" предлагает передать ему в концессию производство генераторов "Электротяжмаша" во избежание срыва контрактов с финансированием ЕБРР

"Турбоатом" предлагает передать ему в концессию производство генераторов "Электротяжмаша" во избежание срыва контрактов с финансированием ЕБРР

10:50 19.04.2021
"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

11:26 16.04.2021
ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

11:16 16.04.2021
ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

11:59 09.04.2021
Биоэнергетические предприятия на твердом биотопливе могут освободить от налога на СО2 – законопроект

Биоэнергетические предприятия на твердом биотопливе могут освободить от налога на СО2 – законопроект

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" запускает международный рейс, который соединит Киев, Будапешт и Вену

Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" запускает международный рейс, который соединит Киев, Будапешт и Вену

Американские дипломаты приветствуют сотрудничество "Укравтодора" и Bechtel Corporation в ходе строительства Киевской обходной дороги

Беларусь готова вернуть режим свободной торговли, если Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров - белорусский МИД

Укрнафта" за 4 мес. снизила добычу нефти с конденсатом на 4,7%, газа – на 10,8%

Парцхаладзе объявил о запуске девелоперской компании "Новое столетие"

"Укравтодор" будет сотрудничать с американской Bechtel Corporation по проекту строительства Киевской обходной дороги

Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

Глава департамента закупок "Нафтогаза" Супрун завершил работу в компании

ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

Ермак на встрече с председателем набсовета ПриватБанка: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА