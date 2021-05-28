Экономика

12:32 28.05.2021

Украина и Словакия заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

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Украина и Словакия заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

Украина и Словакия заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики, важным также является региональное и местное сотрудничество и улучшение условий для граждан в пограничных регионах, сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Мы заинтересованы и в сотрудничестве в области энергетики. Это природный газ, электрика и, конечно, водород. Все мы знаем, что для этого необходима прогнозированная предпринимательская сфера. Будем образцом друг для друга, чтобы именно в этом аспекте наши страны могли расти", - сказал он на совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Киеве в пятницу

Хегер добавил, что важным также является региональное и местное сотрудничество и улучшение условий для граждан в пограничных регионах.

"Словакия полностью поддерживает суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины и ее евроатлантические амбиции. Мы сами прошли этой дорогой, имеем большой опыт и охотно поделимся им с Украиной", - указал глава правительства Словакии.

Он заверил, что Украина имеет поддержку Словакии в области реформ, благодаря которым Украина будет более стойкой как внутри, так и внешне, и которые ее будут приближать к ЕС. Также Хегер отметил, что страны хотят обновить развитие торговых отношений, от которых польза будет для обеих сторон.

Теги: #словакия #украина #энергетика
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