Экономика

18:54 27.05.2021

"Конти" Колесникова покупает кондфабрику "Красная заря" в российском Иваново

2 мин читать
"Конти" Колесникова покупает кондфабрику "Красная заря" в российском Иваново

Российская юрфирма "Юнайтед партнерс", действующая в интересах крупного украинского производителя кондитерских изделий ЧАО "Производственное объединение "Конти" (Донецкая обл.), выиграла торги по продаже имущества обанкротившейся фабрики "Красная заря" (Иваново, Россия), сообщается на сайте российского издания "Ведомости" в четверг.

По его данным, связь между "Юнайтед партнерс" и "Конти" подтвердили источники, близкие к организаторам торгов. Указанные компании и представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, от комментариев отказались.

Российское издание уточнило, что ЧАО "Производственное объединение "Конти" с 2018 года владеет 19,9%-й долей липецкого производителя конфет "Мерлетто" и двумя фабриками в Курской области, с совокупной мощностью 136 тыс. тонн продукции в год. Оно сообщило, ссылаясь на данные компании Euromonitor International за 2020 год, что "Конти" занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.

Как сообщалось, конечными бенефициарами "Конти" являются украинский бизнесмен и политик Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.

Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье.

Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек".

Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.

Теги: #рф #фабрика #конти #колесников #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:47 27.05.2021
Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы

Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы

12:25 27.05.2021
"Открытая Россия" заявила о самоликвидации

"Открытая Россия" заявила о самоликвидации

22:21 26.05.2021
ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

18:48 25.05.2021
Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства Москвы

Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства Москвы

18:21 25.05.2021
Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон

Усиление санкций против РФ за "замороженные" конфликты больше не является действенным методом - Макрон

12:50 22.05.2021
Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

19:54 20.05.2021
Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

12:34 20.05.2021
Зеленский: Франция и Германия несколько ослабляют свои позиции по отношению к РФ

Зеленский: Франция и Германия несколько ослабляют свои позиции по отношению к РФ

13:29 19.05.2021
Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Украина не импортирует газ из России 2000 дней

19:32 18.05.2021
Стягивание войск РФ было попыткой запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях - эксперт

Стягивание войск РФ было попыткой запугать Украину, а не добиться эскалации в военных действиях - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

YASNO Efficiency инвестировала почти 550 млн грн в проекты энергоэффективности

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

"Укрзализныця" договорилась о переносе срока погашения долга перед "Сбербанком"

Нужно продолжить воплощение земельной реформы на более качественном уровне – УСПП

Budhouse Group создает проекты с привлечением кредитных средств

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

Безос покинет пост главы Amazon 5 июля - ровно через 27 лет после создания компании

Эксперты будут проверять соответствие проекта целевому назначению земельного участка – законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА