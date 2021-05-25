Fitch подтвердило рейтинги Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и еще 4-х городов "B" со стабильным прогнозом

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) девяти украинских городов в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с прогнозом "стабильный": Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Кривого Рога, Николаева, Мариуполя и Запорожья.

Как отмечается в сообщениях агентства, в 2020 году Киев сократил капитальные вложения на 1,8 млрд грн – до 16,8 млрд грн, поскольку это наиболее гибкая статья бюджета, на которую приходится почти 30% общих расходов города, тогда как на образование пришлось 34%, транспорт – 19% и здравоохранение – 14%.

Fitch указывает, что пандемия вызвала дополнительные расходы на медицинское оборудование, анализы и дезинфекцию, которые могли быть частично компенсированы за счет закрытия школ и администраций в локдаун. По оценкам агентства, доля текущих расходов на здравоохранение может снизиться в 2021 году в результате государственной реформы и прекращения пандемии.

Как указывается в сообщении, на конец 2020 года долговой портфель Киева включал выпущенные через PBR Kyiv Finance PLC еврооблигации на сумму $115,1 млн и краткосрочные внутренние облигации на 770 млн грн, которые уже погашены. Еврооблигации имеют полугодовой купон 7,5% и подлежат погашению четырьмя равными платежами в 2021 и 2022 годах (в июне и декабре).

Помимо того у города было несколько непогашенных гарантий на общую сумму около EUR10,5 млн на конец 2020 года для поддержки проектов в области общественного транспорта, инфраструктуры и энергосбережения, преимущественно "Киевпастранса" и "Киевметрополитена". Fitch в своей сценарии ожидает, что чистый скорректированный долг украинской столицы увеличится до 19 млрд грн к концу 2025 года, то есть 25% от операционной выручки (0% в 2020 г.). Это будет связано с ростом прямого долга города в результате реализации проектов в области общественного транспорта и инвестиций в инфраструктуру с ежегодными капитальными затратами в среднем 19 млрд грн в 2021-2025 гг по сравнению с 18 млрд грн в среднем в 2018-2020 гг.

В случае Харькова агентству указывает, что втором по величине городу Украины удалось в 2020 году избежать сокращения капрасходов, которые увеличились примерно на 290 млн грн – до 4,9 млрд грн, составив высокие 33% от всех расходов.

Чистый скорректированный долг Харькова, по оценкам Fitch, составлял на конец года 1,4 млрд грн и включал пятилетние облигации с фиксированными и плавающими процентными ставками, а также гарантированный долг муниципальных компаний 607 млн грн.

"В рамках нашего рейтингового сценария ожидается, что чистый скорректированный долг увеличится до 14 млрд грн к концу 2025 года, или до 70% от операционных доходов (около 10% в 2020 г.). Это будет обусловлено ослаблением операционного баланса ввиду консервативных допущений по росту налоговых доходов и увеличению операционных расходов, в то время как инвестиционная программа города, как ожидается, будет сохранена", – говорится в сообщении.

В отношении Днепра Fitch также отметил, что городу удалось сохранить свои капвложения, которые в 2020 году выросли примерно на 300 млн грн – до 3,96 млрд грн, или 28% от общих расходов.

Чистый скорректированный долг Днепра на конец года составлял 2,5 млрд грн, включая пятилетние амортизируемые кредиты от госбанков под ставку от 11,5% до 16,0% с годовым льготным периодом и гарантированный долг муниципальных компаний 799 млн грн.

В своем рейтинговом сценарии агентство ожидает, что чистый скорректированный долг увеличится до 8,8 млрд грн к концу 2025 года – до 48% от операционной выручки (20% в 2020 году). По данным Fitch, Днепр в 2022 году планирует начать проект дорожной инфраструктуры с кредитом EUR32,6 млн от Европейского инвестбанка и ЕБРР.

По оценкам агентства, гарантированный долг города, вероятно, достигнет пика в 1,8 млрд грн в 2023 году, когда Днепровская энергосервисная компания получит от ЕБРР заем EUR25 млн на повышение энергоэффективности, а "Горсвет" – EUR18,6 млн на освещение.

Говоря о Кривом Роге, Fitch указывает, что городу удалось в 2020 году увеличить капитальные вложения на 120 млн грн – до 909 млн грн, или 13% от общих расходов.

Чистый скорректированный долг Кривого Рога на конец 2020 года составлял 255 млн грн за счет гарантированного долга, тогда как прямой долг отсутствовал. Агентство ожидает, что чистый скорректированный долг увеличится до 3,9 млрд грн к концу 2025 года, то есть до 41% от операционной выручки (4% в 2019 году), в частности, Кривой Рог планирует привлечь кредит EUR31,6 млн от Европейского инвестбанка для финансирования модернизации своей системы отопления.

Львову также удалось в минувшем году нарастить капиталовложения на 235 млн грн – до 3,2 млрд грн, или 33% от общих расходов.

Чистый скорректированный долг города составил 2,9 млрд грн на конец 2020 года, включая выкупленные госбанками амортизируемые облигации с процентной ставкой от 12,5% до 18,0% годовых с льготным периодом один год и погашением от двух до пяти лет. Агентство ожидает, что долг увеличится до 9 млрд грн к концу 2025 года, то есть 75% от операционной выручки (34% в 2020 году), за счет роста гарантированного долга муниципальных компаний города в результате реализации проектов в области общественного транспорта, ТБО, отопления, водоснабжения и водоотведение (4 млрд грн в 2025 году).

Что касается Запорожья, то город отреагировал на пандемию сокращением капитальных вложений на 26% – до 1,09 млрд грн, или 14% от общих расходов.

Чистый скорректированный долг Запорожья составил 1,3 млрд грн на конец 2020 года, включая пятилетние амортизируемые кредиты от госбанков под 16% годовых с периодом отсрочки погашения в один год и гарантированный долг муниципальных компаний 287 млн грн. Fitch ожидает, что долг увеличится до 4,75 млрд грн к концу 2025 года, то есть 45% от операционных доходов (21% в 2019 году), в том числе гарантированный до 515 млн грн уже в 2022 году, когда транспортная компания города получит кредит в размере EUR10,4 млн от Европейского инвестбанка на обновление автопарка и зарядных станций.

Николаев, как указывается в материалах, в минувшем году также сократил капвложения на 132 млн грн – до 781 млн грнили почти 20% общих расходов.

Агентство отмечает, что в конце 2020 года город был свободен от прямого долга, так как не привлек кредитную линию EUR4,5 млн от Европейского инвестбанка на обновление парка автобусов Николаевпасстранса. В настоящее время Николаев ведет переговоры с ЕБРР о предоставлении "Николаевэлектротрансу" долгосрочного кредита EUR20 млн под гарантию города на обновление троллейбусного парка и модернизацию депо.

Пандемия привела к уменьшению капвложений и в Одессе: примерно на 0,5 млрд грн – до 2,8 млрд грн, или 26% общих расходов, указывает Fitch.

Одесса имеет кредиты в местных банках и в НЕФКО, а долг города (2,5 млрд грн на конец 2020 года) полностью выражен в местной валюте, имеет фиксированные процентные ставки и окончательный срок погашения в 2024 году. Помимо того гарантированный долг был равен 918 млн грн и может вырасти, если городская транспортная компания начнет строительство трамвайного маршрута Север-Юг за счет займа EUR20 млн от Европейского инвестбанка.

Наконец в случае Мариуполя городу удалось увеличить капитальные вложения примерно на 125 млн грн – до 1,6 млрд грн в 2020 году, или 32% от общих расходов.

Чистый скорректированный долг Мариуполя на конец 2020 года составил 498 млн грн, включая долгосрочный заем от IFC (контракт на EUR12,5 млн с 10-летним погашением) на обновление автобусного парка и гарантированный долг муниципальных компаний 468 млн грн.

По прогнозам Fitch, чистый скорректированный долг, по прогнозам увеличится до 5,7 млрд грн к концу 2025 года, то есть до 85% операционной выручки (11% в 2020 году) за счет инвестиций муниципальных компаний. Проекты включают обновление троллейбусного парка за счет кредита EUR15 млн от ЕБРР и FECT (срок погашения - 10 лет); реконструкцию городского наружного освещения с привлечением кредита ЕИБ EUR11,7 млн (срок погашения более 10 лет); обеспечение питьевой водой, финансируемого за счет кредита Минфина Франции EUR64 млн (срок погашения почти 30 лет).