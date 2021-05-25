Принятые для открытия рынка земли законы на 90% соответствуют его потребностям - глава УАК Козаченко

Внесенные в законодательные акты изменения для открытия рынка земли 1 июля на 90% соответствуют требованиям для его нормального функционирования, но, при этом, необходимо принятие ряда подзаконных актов, и устранение ряда проблем, сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко агентству "Интерфакс-Украина" на форуме "Украина 30. Земля".

"Негде взять деньги на финансирование покупки земли, нет контроля со стороны соответствующего органа государственной власти – нет Минагрополитики, ликвидированы областные подразделения Госгеокадастра, которые непосредственно определяют границы земельных участков", - указал глава УАК на факторы, негативно влияющие на будущее функционирование рынка земли.

Он также привел данные УАК о том, что существующие инструменты для финансирования покупки земли не могут обеспечить даже 15% общей потребности украинских аграриев в займах.

"Почему ликвидировали областные и районные отделения Госгеокадастра – органа, который очень тщательно должен контролировать каждый шаг в сфере определения границ участков, которые будут продаваться? Ликвидировали – и все, и нет объяснения, почему", - задался вопросом Козаченко.

Он указал на проблему существования рейдерских захватов земельных участков, которая, по мнению главы УАК, также лежит в плоскости определения границ земельных участков.

Козаченко отметил, что считает возможным возвращение в госсобственность, минимум, 2/3 земель "внутреннего оффшора" (суммарная площадь которых, по данным Минагрополитики и Государственной налоговой службы, может составлять 8-9 млн га - ИФ), поскольку остальная треть земельных участков может иметь полномочия для осуществления на ней хозяйственной деятельности юрлиц и физлиц.

"Самый лучший вариант - устранять вышеуказанные проблемы, и реализовывать пилотный рынок земли в одной-двух областях на один год. Увидеть, что возникнет много новых проблем, сосредоточиться на их ликвидации, а потом запускать его по всей стране. Это было бы быстро, прозрачно, эффективно, и полезно", - зачвил Козаченко.

Украинская аграрная конфедерация (УАК) была создана в 2002 году, и объединяет свыше 1000 коллективных членов – представителей отраслевых профессиональных организаций, компаний-лидеров агробизнеса, сельхозпроизводителей, перерабатывающие предприятия, организации страхового и сервисного обслуживания АПК.

Как сообщалось, в мае 2021 года министр агрополитики Лещенко оценил площадь земель сельхозназначения находящихся во "внутреннем оффшоре" в 8-9 млн га.

"Это когда эти земли обрабатываются, на них выращивается сельхозпродукция, однако местные громады ничего не получают в свой бюджет, тем более - ничего не получает государственный бюджет", - отметил он.

Министр уточнил, что выращенная во "внутренних оффшорах" сельхозпродукция путем манипуляций с налоговым кредитом реализовывалась и экспортировалась за рубеж с возмещением НДС через компании-"однодневки", при этом полученная выручка оставалась на оффшорных счетах по всему миру. Таким образом, страна несла потери четыре раза - от недоимок на этапе налогообложения земли, от недополучения НДС от ее реализации, от потерь вследствие возмещения государством фиктивного НДС, от недополучения валютной выручки.