Экономика

17:52 25.05.2021

Принятые для открытия рынка земли законы на 90% соответствуют его потребностям - глава УАК Козаченко

3 мин читать
Принятые для открытия рынка земли законы на 90% соответствуют его потребностям - глава УАК Козаченко

Внесенные в законодательные акты изменения для открытия рынка земли 1 июля на 90% соответствуют требованиям для его нормального функционирования, но, при этом, необходимо принятие ряда подзаконных актов, и устранение ряда проблем, сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко агентству "Интерфакс-Украина" на форуме "Украина 30. Земля".

"Негде взять деньги на финансирование покупки земли, нет контроля со стороны соответствующего органа государственной власти – нет Минагрополитики, ликвидированы областные подразделения Госгеокадастра, которые непосредственно определяют границы земельных участков", - указал глава УАК на факторы, негативно влияющие на будущее функционирование рынка земли.

Он также привел данные УАК о том, что существующие инструменты для финансирования покупки земли не могут обеспечить даже 15% общей потребности украинских аграриев в займах.

"Почему ликвидировали областные и районные отделения Госгеокадастра – органа, который очень тщательно должен контролировать каждый шаг в сфере определения границ участков, которые будут продаваться? Ликвидировали – и все, и нет объяснения, почему", - задался вопросом Козаченко.

Он указал на проблему существования рейдерских захватов земельных участков, которая, по мнению главы УАК, также лежит в плоскости определения границ земельных участков.

Козаченко отметил, что считает возможным возвращение в госсобственность, минимум, 2/3 земель "внутреннего оффшора" (суммарная площадь которых, по данным Минагрополитики и Государственной налоговой службы, может составлять 8-9 млн га - ИФ), поскольку остальная треть земельных участков может иметь полномочия для осуществления на ней хозяйственной деятельности юрлиц и физлиц.

"Самый лучший вариант - устранять вышеуказанные проблемы, и реализовывать пилотный рынок земли в одной-двух областях на один год. Увидеть, что возникнет много новых проблем, сосредоточиться на их ликвидации, а потом запускать его по всей стране. Это было бы быстро, прозрачно, эффективно, и полезно", - зачвил Козаченко.

Украинская аграрная конфедерация (УАК) была создана в 2002 году, и объединяет свыше 1000 коллективных членов – представителей отраслевых профессиональных организаций, компаний-лидеров агробизнеса, сельхозпроизводителей, перерабатывающие предприятия, организации страхового и сервисного обслуживания АПК.

Как сообщалось, в мае 2021 года министр агрополитики Лещенко оценил площадь земель сельхозназначения находящихся во "внутреннем оффшоре" в 8-9 млн га.

"Это когда эти земли обрабатываются, на них выращивается сельхозпродукция, однако местные громады ничего не получают в свой бюджет, тем более - ничего не получает государственный бюджет", - отметил он.

Министр уточнил, что выращенная во "внутренних оффшорах" сельхозпродукция путем манипуляций с налоговым кредитом реализовывалась и экспортировалась за рубеж с возмещением НДС через компании-"однодневки", при этом полученная выручка оставалась на оффшорных счетах по всему миру. Таким образом, страна несла потери четыре раза - от недоимок на этапе налогообложения земли, от недополучения НДС от ее реализации, от потерь вследствие возмещения государством фиктивного НДС, от недополучения валютной выручки.

Теги: #земля #уак #козаченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 25.05.2021
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков из "внутреннего оффшора" до открытия рынка земли – министр Лещенко

Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков из "внутреннего оффшора" до открытия рынка земли – министр Лещенко

14:29 25.05.2021
Минагрополитики будет координировать аудит геокадастра – Лещенко

Минагрополитики будет координировать аудит геокадастра – Лещенко

11:49 25.05.2021
Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

10:40 25.05.2021
Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

20:35 24.05.2021
Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

Министр агрополитики анонсирует санкции СНБО против земельных махинаторов

11:44 24.05.2021
Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

11:15 24.05.2021
Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Зеленский публично подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

13:54 23.05.2021
Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

14:38 22.05.2021
"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

16:38 21.05.2021
Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

Аренда с/х земли в Украине в 2020 году подорожала в среднем на 6,5% - УКАБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минагрополитики будет координировать аудит геокадастра – Лещенко

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" внедряет единую систему управления состоянием дорог E-ROAD

"ДТЭК ВИЭ" благодаря укреплению гривни в I-кв.-2021 увеличила выплату налогов

ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве в рамках строительства Тилигульской ВЭС с властями Николаевской области

Среднеуточная погрузка "Укрзализныци" в мае увеличилась на 14%

В Минрегионе Украины планируют нарастить темпы термомодернизации и выйти на 3% в год

"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в Беларусь, меняет способ доставки на наземный

В Раде предлагают установить 50%-ную скидку на э/э для больниц с кислородными станциями для лечения COVID-19

Рынку риелторских услуг в Украине необходимо принятие единых стандартов - АСНУ

Запрет полетов в Беларусь лишит аэропорт "Киев" 10% доходов

Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА