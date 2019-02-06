Экономика

13:02 06.02.2019

ЕС может расширить квоты на украинское мясо – УАК

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ЕС может расширить квоты на украинское мясо – УАК

Европейский Союз может расширить квоты на поставку украинской говядины, свинины и продукции птицеводства, сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).

По ее данным, об этом заявил руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Бен Хелл на заседании аграрного комитета Верховной Рады во вторник.

"После вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС украинский агропродовольственный экспорт в ЕС увеличился на 32%... Мы делаем все возможное, чтобы дать возможность украинским продуктам выйти на рынки ЕС. В частности, планируем расширить квоты на поставку говядины, свинины, продукции птицеводства", - цитирует УАК руководителя с/х сектора Представительства ЕС в Украине.

К.Хелл также отметил важность законопроектов №6023 об охране прав на указание происхождения товаров и №9162 об аграрной стратегии. По его словам, последний законопроект станет юридическим основанием для финансовой поддержки Евросоюзом сельских территорий в Украине.

Как сообщалось, Украина по состоянию на 21 января 2019 года использовала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС – на мед, виноградный и яблочный сок, а также ускорила закрытие квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину.

Теги: #ес #уак #квоты #мясо
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